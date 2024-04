Ajax dreigt naast Lijnders te grijpen: Turkse topclub toont serieuze interesse

Pepijn Lijnders heeft interesse gewekt van Besiktas, zo meldt The Athletic. De assistent-trainer van Liverpool is solidair met Jürgen Klopp en zal net als de Duitse oefenmeester na dit seizoen vertrekken uit de muziekstad. Besiktas is op zoek naar een opvolger voor Fernando Santos en ziet Lijnders als een serieuze kandidaat.

Lijnders is bij Liverpool al jaren de rechterhand van Klopp, die Lijnders onlangs nog als 'één van de beste coaches' bestempelde waarmee hij ooit heeft gewerkt. Lijnders, die in Nederland als hooftrainer een niet al te succesvol verleden heeft bij NEC, werd in eerder stadium hevig gelinkt aan het trainerschap bij Ajax.

Bij de Amsterdammers gaat John van 't Schip na dit seizoen niet verder als hoofdtrainer. Al snel werd de naam van Lijnders genoemd, ook omdat duidelijk werd dat Lijnders geen kandidaat is om de nieuwe hoofdtrainer van Liverpool te worden.

Als Ajax daadwerkelijk met Lijnders in zee wil, lijkt de club haast te moeten maken. Besiktas kent een vrij dramatisch seizoen in de Süper Lig en nam wegens tegenvallende resultaten onlangs afscheid van Fernando Santos. De Turkse topclub wil komend seizoen beduidend beter voor de dag komen en ziet in Lijnders een geschikte kandidaat om de Zwarte Adelaars terug naar de Turkse top te brengen.

De focus van Lijnders ligt vooralsnog op het slot van het seizoen met Liverpool. The Reds zijn in een titelstrijd verwikkeld met Manchester City en Arsenal en maken nog een kleine kans op het winnen van de Europa League. Na afloop van het seizoen is Lijnders voornemens om opnieuw voor zijn kans als hooftrainer te gaan. Waar dat zal zijn, moet dus nog blijken.

De inmiddels 41-jarige Lijnders was tussen de zomers van 2014 en 2015 trainer van Liverpool Onder 18, alvorens hij assistent-trainer van het eerste elftal werd. In januari 2018 besloot Lijnders op eigen benen te gaan staan bij NEC, waar hij het slechts een half seizoen volhield. Lijnders slaagde er niet om NEC naar de Eredivisie te brengen en bovendien zaten hij en de directie niet op één lijn.

Lijnders keerde daarop terug naar Liverpool, waar hij met open armen werd ontvangen door Klopp. Een half jaar na de terugkeer van Lijnders op Anfield slaagde Liverpool erin de finale van de Champions League te winnen ten koste van Tottenham Hotspur. Een jaar later wist Liverpool voor het eerst in de dertig jaar tijd de Premier League te veroveren.

