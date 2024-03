Ajax dankzij prachtige treffers als groepswinnaar naar halve finales Future Cup

Ajax Onder 17 heeft zondagmiddag op overtuigende wijze de halve finales van de Future Cup bereikt. Een 3-0 zege op het Meixcaanse Pachuca was voldoende voor groepswinst. In de halve finale wacht het jeugdelftal van Ajax maandagochtend om 11.00 uur een treffen met Paris Saint-Germain.

Bijzonderheden:

Ajax wist de ban op Sportpark De Toekomst pas na rust te breken. Jinairo Johnson kapte zijn directe tegenstander op fraaie wijze uit en schoof de bal met zijn rechterbeen laag in de verre hoek: 1-0. De marge werd luttele minuten later verdubbeld, en ook dit doelpunt was van grote schoonheid. Mylo van der Lans zocht de Hongaar Bendegúz Kovács, die de bal op zijn verjaardag in één keer tegen de touwen volleerde: 2-0. Het slotakkoord was hierna voor Johnson. Uit een hoekschop van Lasse Abildgaard maakte de middenvelder zijn tweede treffer van de middag: 3-0.

Opstelling Ajax O17:

El Hani; Beekman, Van der Lans, Johnson, Oldenstam; De Koning, Acheampong, Steur; Messori, Ünüvar, Abildgaard.

Ajax Onder 17 - Pachuca 3-0

27’ 1-0 Jinairo Johnson (assist: Lasse Abildgaard)31’ 2-0 Bendaguz Kovacs (assist: Mylo van der Lans)36’ 3-0 Jinairo Johnson (assist: Lasse Abildgaard)