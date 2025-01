Ajax-captain Jordan Henderson slaat handen voor zijn ogen op persconferentie: 'Vraag dat iemand anders!'

Jordan Henderson is na afloop van de 0-2 overwinning van Ajax op sc Heerenveen logischerwijs blij met het optreden van zijn ploeg. Na afloop werd hem op de persconferentie ook van allerlei andere dingen gevraagd, die hij niet allemaal wilde beantwoorden.

“Je zei dat consistentie de sleutel is. Waar denk je dat je je nog kunt verbeteren op dat gebied? Is de transfermarkt ook een oplossing tot het verbeteren van die consistentie?”, vraagt Johan Inan van het Algemeen Dagblad.

Henderson reageert veelzeggend en slaat meteen zijn handen voor zijn gezicht. “Ik ben daar niet bij betrokken, vraag het alsjeblieft aan iemand anders. Vraag het aan degene die zich bezighoudt met de transfers.”

Zoals bekend ligt de prioriteit bij technisch directeur Alex Kroes bij het aantrekken van een linksbuiten. Toptarget Raúl Moro raakte dit weekend zwaar geblesseerd bij Real Valladolid, dus zal de aandacht waarschijnlijk moeten worden verschoven naar een alternatief. Ook zal er vermoedelijk een vervanger komen voor de naar AS Roma vertrekkende Devyne Rensch, maar daar houdt Henderson zich niet mee bezig.

“Voor ons spelers is het het belangrijkste om ons te focussen op het team en om alles te geven voor elkaar. Wij houden ons gewoon bezig met waar we controle over hebben en dat is elke dag zo hard mogelijk trainen”, aldus Henderson, die zich daarmee duidelijk distantieert van de oorspronkelijke vraag.

Chuba Akpom stelde eerder in een interview met ESPN dat hij vindt dat Ajax niet meespeelt om de titel. Ook Henderson is voorzichtig in zijn uitlatingen als hem wordt gevraagd naar de titelkansen van de Amsterdammers. “Voor ons is er niets veranderd in vergelijking met een aantal maanden geleden.”

“We houden ons steeds bezig met de volgende wedstrijd. We laten ons niet te veel meeslepen door onze positie op de ranglijst. Er zijn nog altijd een aantal dingen die veel beter kunnen, dus we houden onze beide benen op de grond. Dan zien we aan het einde van de rit wel waar we staan.”