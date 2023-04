Ajax boekt simpele zege op FC Emmen maar baalt van kaart voor Álvarez

Zondag, 16 april 2023 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:21

Ajax heeft zondag de tweede plek in de Eredivisie weer overgenomen van PSV. De ploeg van John Heitinga maakte in eigen huis geen fout tegen FC Emmen, dat met een 3-1 nederlaag van het veld stapte. Ajax verloor in aanloop naar de allesbepalende topper volgende week bij PSV wel Edson Álvarez, die geel pakte en geschorst is. Ajax heeft evenveel punten als PSV, maar het doelsaldo is zeven treffers in Amsterdams voordeel. Emmen staat zestiende en moet nog een plek stijgen om de Keuken Kampioen play-offs te ontlopen.

Jorrel Hato maakte zondag zijn basisdebuut voor Ajax. De linksback werd met zijn 17 jaar en 40 dagen de op drie na jongste basisdebutant ooit van de club. Clarence Seedorf voert die lijst aan. De oud-middenvelder was 16 jaar en 343 dagen bij zijn eerste wedstrijd aan de aftrap van Ajax. Voorafgaand namen de Amsterdammers afscheid van Sébastien Haller, die in de zomer werd verkocht aan Borussia Dortmund. Bij Emmen keerde Richairo Zivkovic als basisspeler terug in de Johan Cruijff ArenA, waar hij tussen 2014 en 2017 contractspeler van Ajax was.

Sébastien Haller krijgt een mooi afscheid in Amsterdam! ??#ajaemm pic.twitter.com/t7GDzGY8Kr — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Zivkovic kreeg na een uitstekende steekbal van Mark Diemers al na drie minuten dé kans op de openingstreffer. De spits stuitte echter op een ingreep van doelman Gerónimo Rulli. Ajax nam het initiatief en Jurriën Timber kreeg na een geblokte voorzet van Jorge Sánchez een goede schietkans. Timber vuurde de bal vanuit een lastige hoek vol op het doel af. Een reflex van Mickey van der Hart voorkwam een goal, die in de 22ste minuut alsnog viel uit een hoekschop. Álvarez kreeg de bal met een schijntrap tot bij Sánchez, die van dichtbij intikte: 1-0.

Na iets meer dan een half uur spelen liep Álvarez vanwege een lichte overtreding rond de middenlijn op Ole Romeny een gevoelige gele kaart op. De Mexicaan is daardoor geschorst voor de topper tegen PSV, volgende week zondag in Eindhoven. Een vlotlopende combinatie leverde Ajax in de 37ste minuut zijn tweede doelpunt op. De steekbal van Timber stelde Sánchez in staat om een lage voorzet te geven, die simpel werd binnengegleden door Steven Bergwijn: 2-0.

\

Tien minuten na rust kon Bergwijn op vier meter van het doel een lage voorzet van Steven Berghuis controleren. Bergwijn kreeg de bal onder druk van zijn tegenstander echter niet binnen. Emmen bracht de spanning na een uur spelen terug via Jeremy Antonisse. De van PSV gehuurde aanvaller schoot een uitstekende voorzet van Romeny fraai ineens binnen: 2-1. Ajax besliste de wedstrijd tien minuten voor tijd. De gelanceerde Francisco Conceição was niet zelfzuchtig en speelde breed op Tadic, die in complete vrijheid rustig bleef en binnenschoot: 3-1.