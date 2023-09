Ajax bevestigt absentie Bergwijn; Steijn gooit Vos voor de leeuwen

Zondag, 24 september 2023 om 13:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:50

Maurice Steijn heeft de opstelling van Ajax voor het duel met Feyenoord bekendgemaakt. Steven Bergwijn ontbreekt vanwege een ontstoken verstandskies, waardoor hij een opgezwollen gezicht heeft. Carlos Forbs is diens vervanger voorin. Steijn kiest er verder voor om Silvano Vos op het middenveld te posteren. De achttienjarige middenvelder krijgt de voorkeur boven Benjamin Tahirovic. Verder zijn er geen wijzigingen waar te nemen ten opzichte van het Europa League-duel met Olympique Marseille. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Jay Gorter verdedigt het Amsterdamse doel. De verdediging wordt gevormd door Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa. Vos en Kenneth Taylor moeten achter Branco van den Boomen zorgen voor de balans op het middenveld van Ajax. Forbs begint bij absentie van Bergwijn als linksbuiten. Aanvoerder Steven Berghuis start niet als middenvelder maar op de rechterflank voorin, terwijl Brian Brobbey de aangewezen man is om de doelpunten te verzorgen. Bergwijn zit overigen ook niet op de bank bij Ajax voor De Klassieker.

Het zal niet vaak zijn voorgekomen dat een Klassieker zo vroeg in het seizoen al zo'n grote invloed kan hebben op de titelrace. De Amsterdammers zijn het seizoen dramatisch gestart en staan na vier wedstrijden op slechts vijf punten. Een nederlaag tegen Feyenoord, dat na vijf wedstrijden elf punten heeft verzameld, zou zomaar eens een fatale dreun kunnen betekenen in de strijd om plek één.

Ajax ging afgelopen weekend hopeloos onderuit tegen FC Twente (3-1), maar toonde in aanvallend opzicht flinke progressie tegen Marseille (3-3). Hoewel de verdediging nog veel doorliet tegen de Fransen, vertelde Steijn dat hij uitkijkt naar de wedstrijd tegen de aartsrivaal. "Ik kijk er heel erg naar uit", liet de Hagenees vrijdag weten. "Het is mijn eerste Klassieker. Feyenoord is de kampioen, maar wij zijn Ajax. Wij spelen thuis en wij hebben heel veel spirit gekregen van de wedstrijd van gisteren."

Opstelling Ajax: Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Van den Boomen, Taylor, Vos; Forbs, Brobbey, Berghuis