Ajax bereikt overeenstemming met nieuwe assistent-hoofdtrainer

Zondag, 29 oktober 2023 om 20:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:09

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Michael Valkanis over een dienstverband, zo meldt Voetbal International. De 49-jarige oefenmeester moet in Amsterdam de assistent-coach worden van interim-trainer John van 't Schip, die begin komende week zal worden aangesteld. Valkanis moet nog worden vrijgegeven door Hapoel Tel Aviv, waar de oud-verdediger hoofdcoach is.

Valkanis is bereid om te vertrekken uit Israël om tijdelijk assistent-coach van Ajax te worden. De Amsterdammers hopen de oud-verdediger, die één interland voor Australië speelde, transfervrij los te weken bij Hapoel Tel Aviv. Valkanis' verbintenis loopt in Israël door tot eind juni.

Van 't Schip kent Valkanis van zijn tijd bij Melbourne City. De enkelvoudig Australisch international was daar tussen 2016 en 2017 assistent van de Nederlander. Toen Van 't Schip daarna naar PEC Zwolle vertrok, ging Valkanis mee. Ook toen Van 't Schip bondscoach van Griekenland werd, diende Valkanis als zijn rechterhand.

De wegen van het duo scheidden in 2021, toen Van 't Schip zijn contract in Griekenland besloot niet uit te dienen. Valkanis vertrok naar KAS Eupen, alvorens hij het roer overnam bij Hapoel Tel Aviv. Daar heeft de 49-jarige Australiër pas vijf wedstrijden achter de rug. Twee daarvan werden gewonnen, twee gelijkgespeeld en één verloren.

Ook is het onduidelijk wat voor gevolgen een eventuele komst voor Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati zal hebben. Het duo werd pas in de zomer naar Amsterdam gehaald om de inmiddels ontslagen Maurice Steijn te assisteren.

Maduro zei zondag op de persconferentie na de wedstrijd tegen PSV (5-2 verlies) nog niets te hebben gehoord van de clubleiding over de plannen. De verwachting is dat Dave Vos, nu tijdelijk de assistent van Maduro, in ieder geval terugkeert naar zijn rol als hoofdtrainer van Jong Ajax.