Ajax bereikt akkoord met andere Eredivisie-club over verhuur Kristian Hlynsson

Ajax heeft een akkoord bereikt met Sparta Rotterdam over de tijdelijke overgang van Kristian Hlynsson. De 21-jarige aanvallende middenvelder ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2026 vast, maar maakt de rest van dit seizoen af op Het Kasteel.

Het was al langer bekend dat Ajax al dan niet tijdelijk van de IJslander afwilde. Meerdere Eredivisie-clubs stonden voor hem in de rij, maar Sparta was zeker na het vertrek van Arno Verschueren het meest overtuigend.

“We zijn blij een speler met zijn kwaliteiten te verwelkomen”, zo laat Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta, weten op de clubwebsite. “Kristian geldt al jaren als groot talent, die het ook op Eredivisieniveau heeft laten zien.”

“Met oog op het vertrek van Arno Verschueren openden wij de zoektocht naar spelers die Sparta verder kunnen helpen in de huidige situatie, waarbij de blik meteen gericht werd op Kristian. We zijn blij hem zo snel aan de selectie toe te kunnen voegen.”

Ook Alex Kroes reageert op de transfer van Hlynsson. “Kristian heeft vorig seizoen veel gespeeld, maar door de concurrentie op zijn positie is dat dit seizoen niet het geval. Hij is nog altijd jong, maar heeft al flink wat ervaring opgedaan op het hoogste niveau.”

“Bij Sparta kan hij een zeer belangrijke speler worden de komende maanden, daar hebben wij het volste vertrouwen in. Deze keuze geeft hem de kans om zijn ontwikkeling door te zetten. Daar wensen wij hem heel veel succes bij. We kijken ernaar uit om hem weer bij Ajax te verwelkomen volgend seizoen.”