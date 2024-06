‘Ajax aast opnieuw op target dat onder Sven Mislintat veel stof deed opwaaien’

Ajax toont opnieuw belangstelling voor Eduard Spertsyan, zo schrijft journalist Rudy Galetti op X. De Armeense middenvelder van FK Krasnodar stond vorig seizoen ook al op de radar van de Amsterdammers.

Van een transfer naar Ajax kwam het voor Spertsyan toen niet. Omdat hij in Rusland voetbalt, werd een transfer bemoeilijkt. Volgens Galetti is het reëel dat Spertsyan komende zomer bij Krasnodar vertrekt.

De journalist bericht dat Ajax in gesprek is met de werkgever van Spertsyan en van plan is om ‘de druk op de speler binnenkort op te gaan voeren’. De rechtspoot is in ieder geval gewild. Niet nader genoemde clubs uit België en Frankrijk hebben hem naar verluidt ook in het vizier. Vanuit Italië wordt mogelijke interesse van Lazio door Galetti ontkend.

Spertsyan, die bij Krasnodar nog over een contract tot medio 2026 beschikt, kwam het afgelopen seizoen tot 29 competitiewedstrijden. Daarin was hij goed voor 11 goals en 7 assists. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Krasnodar en werd geboren in het Russische Stavropol, maar mag zich sinds 2021 international van Armenië noemen.

Sven Mislintat legde in september vorig jaar als technisch directeur van Ajax tegenover De Telegraaf uit dat er gezamenlijk was besloten om de aanvallende middenvelder in de zomer van 2023 niet te halen.

“Het goede is dat de verschillende onderdelen in onze club goed samenwerken. We hebben de RvC, we hebben de directie, we hebben een soort van technisch comité en wij discussiëren. Uiteindelijk is het alleen belangrijk wat de beslissing van Ajax was en die was om hem niet te nemen.”

Als Spertsyan in een ander land had gevoetbald, had Ajax mogelijk wel zaken gedaan om de Armeen naar Amsterdam te halen. “De discussie ging niet over zijn kwaliteiten, maar over het feit dat hij in Rusland speelde. Hij had een geweldige speler voor ons kunnen zijn. Het is niet zo dat iemand daaraan twijfelt. Hij had voor Ajax een rol kunnen hebben zoals Kevin De Bruyne bij Manchester City heeft. Hij is een speciale speler en die vind je niet voor dit geld op de markt”, aldus Mislintat.

