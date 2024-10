Ajax-aanvaller Mika Godts noemt de speler waar hij vroeger altijd naar keek: 'Eigenlijk wil ik hem nog steeds zijn'

Mika Godts is klaar voor De Klassieker. De negentienjarige Belg aast, net als zijn ploeggenoten bij Ajax, op revanche na de beschamende 6-0 nederlaag van vorig seizoen. De aanvaller lijkt woensdag zeker van een basisplekje.

Ajax trapt dan een loodzwaar komend programma af. Na het doordeweekse duel met Feyenoord wacht zaterdagavond de kraker tegen PSV. De week erna wacht een Europa League-ontmoeting met Maccabi Tel Aviv en het Eredivisie-treffen met FC Twente.

"Feyenoord en PSV worden onze sterkste tegenstanders tot nu toe", erkent Godts tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik voel me er klaar voor. Als je dat nu niet bent, kun je beter geen voetballer worden." Afgelopen seizoen deed Godts een uur mee in de oorwassing tegen Feyenoord.

De pijn van die ontluisterende nederlaag voelt hij nog steeds. "We hebben zeker wat recht te zetten na vorig seizoen. "Dat leeft bij mij wel. Ik denk bij iedereen", aldus het jonge talent. De littekens die we daar hebben opgelopen, mogen we ook niet vergeten. Dus we moeten het onthouden, maar er ook weer niet te veel aan denken."

De dribbelaar is absoluut niet bang voor Feyenoord, dat de laatste weken imponeert op het veld. "Wie van voetbal houdt, vindt het heerlijk om zulke wedstrijden te spelen. Ik vind de sfeer dan ook indirect lekker, al let ik daar niet echt op. Ik vind het bovenal mooi om weer in een Klassieker te staan. Wat de Feyenoord-fans schreeuwen, maakt me niet zoveel uit."

Godts is na het zomerse vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs eigenlijk de enige linksbuiten in de selectie van Francesco Farioli. Of hij hoopt op een concurrent in de winter? "Het maakt mij echt niet uit. Dat is aan het bestuur. Als er eentje bij komt, is dat goed voor ons. Het geeft ons misschien wat meer speling aan mijn kant."

"Natuurlijk kan ik drie wedstrijden in de week spelen", stelt de Belg, die door het roulatiebeleid van Farioli niet alles speelt. Onaantastbaar is hij niet, vindt hij zelf. "We hebben Jaydon Banel en er is vanuit de goede jeugd altijd wel concurrentie. Ik moet gewoon presteren."

Godts was vroeger vooral bewonderaar van Neymar, vertelt hij. "Voor mij is hij de beste linksbuiten ooit. Eigenlijk wil ik hem nog steeds zijn. De Neymar van op het veld dan hè. Die ernaast laat ik in het midden." De Braziliaan heeft kwaliteiten die Godts graag zou willen verbeteren. "Ik lette altijd op zijn techniek. En ook wanneer hij de dribbel wel of juist niet inzette. Dat is misschien nog een verbeterpunt voor me."