Ajacied verschijnt plots op lijst bij Fulham; mogelijk deze week nog transfer

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 14:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:09

Owen Wijndal staat op de lijst van potentiële versterkingen bij Fulham. Dat meldt The Telegraph. Het is niet bekend of de Engelsen inzetten op een huurdeal of een permanente transfer. Wat wel zeker is, is dat Fulham deze week graag nog een linksback aan te selectie toevoegt.

Die positie is bij Ajax sterk bezet, daar Maurice Steijn naast Wijndal ook over Gastón Ávila en Anass Salah-Eddine beschikt. Ook Jorrel Hato zou daar eventueel uit de voeten kunnen. Marco Silva, de manager van Fulham, heeft met Antonee Robinson slechts één pure linksback in de selectie. De markt sluit vrijdagavond om 23.59 uur en de verwachting is dat Fulham in ieder geval een poging gaat wagen om Wijndal los te weken.

Wijndal wordt daardoor wellicht herenigd met Calvin Bassey, die eerder deze zomer de overstap naar Fulham maakte. De Engelsen betaalden 22,5 miljoen euro voor de 23-jarige linkspoot, waardoor Ajax vrijwel de gehele investering terugverdiende. Bassey maakte zijn basisdebuut in de uitwedstrijd tegen Arsenal (2-2), maar pakte in de slotfase zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en is daarom geschorst voor de EFL Cup-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Wijndal, die vorige zomer voor tien miljoen euro overkwam van AZ, heeft tot dusver nog geen indruk gemaakt in het shirt van Ajax. De linkspoot kwam uiteindelijk tot 28 wedstrijden, waarvan 20 als basisspeler. Wijndal is ook onder Maurice Steijn geen onbetwiste basisspeler en stond alleen in het Europa League-duel met Ludogorets (1-4 winst) aan de aftrap. In de competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo (4-1 winst) en Excelsior (2-2) kwam hij als invaller binnen de lijnen.