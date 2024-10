Branco van den Boomen is, ondanks zijn reserverol bij Ajax, niet bezig met een transfer weg van de Johan Cruijff ArenA. In gesprek met Ziggo Sport legt hij uit dat onder meer zijn gezinssituatie daar een belangrijke rol in speelt.

De 29-jarige Van den Boomen is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Ajax. In de zomer van 2023 kwam hij transfervrij over van Toulouse.

Sindsdien had hij nooit een vaste basisplek. Onder Maurice Steijn en John van 't Schip verscheen Van den Boomen vaker niet dan wel aan de aftrap en ook Francesco Farioli schenkt de lange middenvelder lang niet altijd de gewenste minuten.

Desondanks denkt Van den Boomen op het moment niet aan een vertrek bij de Amsterdammers. "Ik heb ook al eerder gezegd: Ajax is ook Ajax, dus je gaat niet zomaar weg", legt hij uit.

"Ik wil niet zeggen dat ik een gevoelige jongen ben, maar mijn gezin is gewoon wel heel belangrijk voor me", vervolgt de creatieveling. "Als mijn dochtertje het leuk heeft op school, is dat voor mij misschien meer waard dan twintig minuten extra op zondag. Dat klinkt misschien raar, maar dat is gewoon zo."

Afgelopen zomer was er vanuit Frankrijk interesse in Van den Boomen, maar van een transfer kwam het niet. Zonder zelf te bevestigen dat Lille OSC zich met hem wilde versterken, gaat Van den Boomen in op die belangstelling.

"Er speelde wat, maar dat is nu al een tijdje geleden. Dat is het eigenlijk. Het is lastig als ik nu ga zeggen dat ik bij Ajax wil blijven, maar ik moet het gewoon nog bekijken. Mijn gevoel is goed bij Ajax en ik denk dat we hier iets moois kunnen neerzetten."