Afrika Cup 2024: Patson Daka schiet tien man van Zambia vlak voor tijd naar punt

Van 13 januari tot 11 februari wordt in Ivoorkust gestreden om de Afrika Cup. De Leeuwen van de Atlas strijden in Groep F om een plekje in de knock-outfase van het toernooi, terwijl er ook in vijf andere groepen om plaatsing voor de volgende ronde wordt gestreden. Alles voor dat ene doel: het omhooghouden van de Afrika Cup op 11 februari. In dit overzicht vind je antwoord op al je vragen. Wat zijn de standen van de poules? Welke wedstrijden zijn er al gespeeld en wat staat er nog op het programma? Voetbalzone houdt je hier van alles op de hoogte.

Uitslagen zondag 21 januari

Marokko - DR Congo 1-1

Zambia - Tanzania 1-1

Programma zondag 21 januari

21:00 uur: Zuid-Afrika - Namibië

Groep A

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Equatoriaal-Guinea 2 1 1 0 4 5-3 2. Nigeria 2 1 1 0 4 2-1 3. Ivoorkust 2 1 0 1 3 2-1 4. Guinee-Bissau 2 0 0 2 0 2-6

Uitslagen Groep A

Zaterdag 13 januari

Ivoorkust - Guinee-Bissau 2-0

Zondag 14 januari

Nigeria - Equatoriaal-Guinea 1-1

Donderdag 18 januari

Equatoriaal-Guinea - Guinee-Bissau 4-2

Ivoorkust - Nigeria 0-1

Programma Groep A

Maandag 22 januari

18:00 uur: Guinee-Bissau - Nigeria

18:00 uur: Equatoriaal-Guinea - Ivoorkust

Groep B

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Kaapverdië 2 2 0 0 6 5-1 2. Egypte 2 0 2 0 2 4-4 3. Ghana 2 0 1 1 1 3-4 4. Mozambique 2 0 1 1 1 2-5

Uitslagen Groep B

Zondag 14 januari

Egypte - Mozambique 2-2

Ghana - Kaapverdië 1-2

Egypte - Ghana 2-2

Vrijdag 19 januari

Kaapverdië - Mozambique 3-0

Programma Groep B

Maandag 22 januari

21:00 uur: Mozambique - Ghana

21:00 uur: Kaapverdië - Egypte

Groep C

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Senegal 2 2 0 0 6 6-1 2. Guinee 2 1 1 0 4 2-1 3. Kameroen 2 0 1 1 1 2-4 4. Gambia 2 0 0 2 0 0-4

Uitslagen Groep C

Maandag 15 januari

Senegal - Gambia 3-0

Kameroen - Guinee 1-1

Vrijdag 19 januari

Senegal - Kameroen 3-1

Guinee - Gambia 1-0

Programma Groep C

Dinsdag 23 januari

18:00 uur: Gambia - Kameroen

18:00 uur: Guinee - Senegal

Groep D

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Angola 2 1 1 0 4 4-3 2. Burkina Faso 2 1 1 0 4 3-2 3. Algerije 2 0 2 0 2 3-3 4. Mauritanië 2 0 0 2 0 2-4

Uitslagen Groep D

Maandag 15 januari

Algerije - Angola 1-1

Dinsdag 16 januari

Burkina Faso - Mauritanië 1-0

Zaterdag 20 januari

Algerije - Burkina Faso 2-2

Programma Groep D

Zaterdag 20 januari

Mauritanië - Angola 2-3

Dinsdag 23 januari

21:00 uur: Mauritanië - Algerije

21:00 uur: Angola - Burkina Faso

Groep E

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Mali 1 1 0 0 3 2-0 2. Namibië 1 1 0 0 3 1-0 3. Tunesië 1 0 0 1 0 0-1 4. Zuid-Afrika 1 0 0 1 0 0-2

Uitslagen Groep E

Dinsdag 16 januari

Tunesië - Namibië 0-1

Mali - Zuid-Afrika 2-0

Programma Groep E

Zaterdag 20 januari

21:00 uur: Tunesië - Mali

Zondag 21 januari

21:00 uur: Zuid-Afrika - Namibië

Woensdag 24 januari

18:00 uur: Namibië - Mali

18:00 uur: Zuid-Afrika - Tunesië

Groep F

LAND WED W G V PNT DOEL 1. Marokko 2 1 1 0 4 4-1 2. DR Congo 2 0 2 0 2 2-2 3. Zambia 2 0 2 0 2 2-2 4. Tanzania 2 0 1 1 1 1-4

Uitslagen Groep F

Woensdag 17 januari

Marokko - Tanzania 3-0

Congo-Kinshasa - Zambia 1-1

Marokko - DR Congo 1-1

Zambia - Tanzania 1-1

Programma Groep F

Woensdag 24 januari

21:00 uur: Zambia - Marokko

21:00 uur: Tanzania - DR Congo

Achtste finales

Zaterdag 27 januari

18:00 uur: 1D - 3B/E/F

21:00 uur: 2A - 2C

Zondag 28 januari

18:00 uur: 1A - 3A/B/F

21:00 uur: 2B - 2F

Maandag 29 januari

18:00 uur: 1B - 3A/C/D

21:00 uur: 1C - 3A/B/F

Dinsdag 30 januari

18:00 uur: 1E - 2D

21:00 uur: 1F - 2E

