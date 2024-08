'Afgeketste transfer van Justin Bijlow kan serieuze gevolgen hebben voor Ajax'

De afgeketste transfer van Justin Bijlow naar Southampton gaat mogelijk ook gevolgen hebben voor Ajax. De Amsterdammers hebben volgens Sky Sports nog altijd hun zinnen gezet op de komst van Aaron Ramsdale, maar krijgen nu serieuze concurrentie van the Saints.

Sky Sports schrijft dinsdagmiddag dat Ajax nog altijd geïnteresseerd is in de diensten van Ramsdale. De Amsterdammers hebben de situatie van de doelman van Arsenal de hele zomer in de gaten gehouden en zagen al een huuraanbod worden afgewezen.

De optie tot koop die moet worden opgenomen in de huurconstructie wordt door Arsenal vooralsnog hoger gewaardeerd dan de clubs die geïnteresseerd zijn. Naast Ajax gaat het om een aantal clubs uit de Premier League.

Zo zien Bournemouth, Wolverhampton Wanderers en Southampton de Engelse keeper graag komen. Vooral de interesse van Southampton is uiterst interessant te noemen, daar zij de deal met Bijlow lieten klappen dinsdag.

De doelman van Feyenoord kwam niet door de medische keuring en keert dus terug in Rotterdam-Zuid. De komende dagen moeten uitwijzen of Southampton terugkeert bij Arsenal voor de diensten van Ramsdale.

Naar verluidt is Bournemouth in verregaande onderhandelingen met Chelsea over een huurdeal van Kepa Arrizabalaga. Wolverhampton Wanderers overweegt zijn opties en kan zich ook nog mengen in de strijd.

Ajax heeft een huurvoorstel gedaan bij Arsenal voor Ramsdale, maar kreeg nul op het rekest. The Gunners doen de goalie, die David Raya voor zich moet dulden, het liefst definitief van de hand, zij het met een (verplichte) optie tot koop.

The Athletic weet dat Ajax hoop houdt dat een (huur)transfer in het slot van de transferperiode alsnog van de grond komt, maar mogelijk gooit Southampton of Wolverhampton Wanderers dus roet in het eten.

Ramsdale is zeker niet de enige doelman die de afgelopen periode in verband is gebracht met Ajax. Het gonst van de geruchten rond de Johan Cruijff ArenA. Even leek Andries Noppert op weg naar Amsterdam in een ruildeal met Jay Gorter, maar daar voelde laatstgenoemde niets voor.

Een andere naam die viel was die van Alban Lafont. De 25-jarige doelman van FC Nantes heeft een geschatte marktwaarde van negen miljoen euro. Op dit moment is Remko Pasveer de eerste keus van trainer Francesco Farioli.