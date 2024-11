Afellay: 'Waarom heeft Ajax hem niet gehaald? Transfervrij! Hij kan moeiteloos mee!'

Ibrahim Afellay ziet op de Nederlandse velden een absolute versterking voor Ajax rondlopen, zo maakt de analyticus zondagavond duidelijk in het programma Studio Voetbal van de NOS. “Hij was transfervrij op te halen en hij had Mika Godts perfect kunnen vervangen”, aldus Afellay.

PEC Zwolle speelde zondagavond een vrij sterke wedstrijd tegen Ajax, maar onder meer door het gebrek aan nauwkeurigheid en fortuin in de afronding in de eerste helft slaagde de ploeg van trainer Johnny Jansen er niet in een resultaat te halen in de Joha Cruijff ArenA.

Afellay vindt dat vooral Younes Namli een uitstekende wedstrijd op de mat heeft gelegd en de analist stelt dat de aanvaller van PEC Zwolle ‘makkelijk’ bij Ajax mee zou kunnen.

“PEC speelde uitstekend voetbal, vooral dankzij Namli”, zo begint Afellay in het praatprogramma. “Het is een jongen die transfervrij was en ik begreep dat hij ook naar Ajax kon. Dan denk ik bij mezelf: zo’n jongen die transfervrij is, dan heb je toch niets te verliezen?”

“Het is zo’n goede speler. Hij kan echt bij elke club in Nederland moeiteloos mee. Ajax zijnde had ik hem gewoon gehaald. Hij is transfervrij, dus wat heb je te verliezen? Als je ziet hoe hij al bij PEC speelt met veel mindere spelers om zich heen…”

“Bij Ajax zou hij nog beter gaan renderen, want spelers begrijpen jou ook beter. Ze zien jouw passes beter en ook verdedigend zou hij minder hoeven doen. Hij had nu moeiteloos Godts kunnen vervangen op de flank”, aldus Afellay.

Namli tekende begin september een nieuw, eenjarig contract bij PEC. In het huidige seizoen kwam de vleugelspits tot zeven Eredivisie-optredens voor de Zwollenaren en hij wist een assist te geven. Namli scoorde nog niet. Afgelopen voetbaljaargang scoorde hij vier keer en gaf hij acht assists in dertig wedstrijden voor PEC.