AEK Athene mede door bizarre goal van doelman op rand van Europese uitschakeling

Mede door een treffer van FC Noah-doelman (!) Ognjen Cancarevic dreigt AEK Athene al in augustus Europees uitgeschakeld te worden. Bij een 1-1 stand tegen de nummer twee van Armenië zag AEK een uittrap van Cancarevic over alles en iedereen heen vliegen en binnen vallen. In minuut 98 werd het ook nog eens 3-1, waardoor de Griekse topclub al in de voorrondes van de Conference League dreigt te stranden.

Bijzonderheden:

AEK, afgelopen seizoen nog tegenstander van Ajax in de groepsfase van Europa League, moet deze zomer de voorrondes van de Conference League zien door te komen. De Grieken reisden als torenhoge favoriet af voor het treffen met FC Noah en pakte halverwege de eerste helft de voorsprong via ex-AZ'er Levi García.

Nog voor rust kwam FC Noah op gelijke hoogte via de Fransman Virgile Pinson. Nog niets aan de hand voor AEK en dat leek ook in de tweede helft het geval te zijn, toen Cancarevic vlak voor zijn eigen doel de bal naar voren roste. De Armeen raakte de bal dusdanig hard, dat er slechts één stuit nodig was om de bal over zijn verbijsterde collega-doelman Thomas Strakosha heen te krijgen: 2-1.

Diep in blessuretijd maakte Gonçalo Gregório er zelfs nog 3-1 van, waardoor AEK in de return nog een hels karwei wacht om de play-offs van de Conference League te bereiken. Aan de kant van AEK waren onder meer Nordin Amrabat en Erik Lamela slechts invallers.