Advocaat mag dromen van komst 6-voudig Oranje-international: ‘Deur staat open’

Riechedly Bazoer heeft een aanbod van Dick Advocaat in overweging om op termijn uit te komen voor Curaçao. Dat vertelt hij tegenover het Noordhollands Dagblad. Dat Bazoer niet op de uitnodiging zou zijn ingegaan, wordt door de verdediger van AZ ontkend.

Presentator Wilfred Genee suggereerde een week geleden nog dat Bazoer ‘nee’ had gezegd tegen het aanbod van Advocaat. "De deur staat nog open”, geeft de rechtspoot nu zelf aan. “Ik heb deze week met Advocaat gebeld en nu ben ik aan het nadenken.”

De nationale ploeg van Curaçao belegt binnenkort een trainingskamp in Turkije. Bazoer zal daar in ieder geval nog niet aansluiten. “Ik heb wat meer tijd nodig om tot een besluit te komen.”

Bazoer werd drie jaar geleden tot zijn eigen verbazing nog opgenomen in de voorlopige selectie van Curaçao voor de Gold Cup. Hij besloot toen te bedanken, omdat hij voor zijn kans wilde gaan bij het Nederlands elftal.

Bazoer ziet inmiddels geen toekomst voor zichzelf meer bij Oranje. “Je moet wel realistisch blijven. Centraal achterin kan het Nederlands elftal beschikken over absolute wereldtoppers. En ik ben inmiddels 27 jaar.”

De centrumverdediger is al geruime tijd uit beeld bij Oranje. Hij speelde zijn laatste interland voor Nederland in 2016. “Dus nee, Oranje zit niet meer in m'n achterhoofd.”

Bazoer speelde tot nog toe zes interlands namens Oranje. Zijn debuut maakte hij in november 2015 onder toenmalig bondscoach Danny Blind.

’Moeilijk om ze te overtuigen voor Curaçao te kiezen'

Advocaat benaderde de afgelopen periode naast Bazoer en Kluivert ook Joshua Brenet (FC Twente), Tahith Chong (Luton Town), Sontje Hansen (NEC), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (PSV) en Tommy St. Jago (Willem II).

De bondscoach van Curaçao kreeg echter veelvuldig nul op het rekest. “Het is echt moeilijk om ze te overtuigen voor Curaçao te kiezen", onthulde Advocaat eerder al.

"Ik denk zelf niet dat je nog in het Nederlands elftal kan komen als je 24 of 25 bent. Maar dat ga ik ze niet zeggen.” De trainer wilde niet vertellen wie er dan had afgezegd. “Namen van spelers ga ik alleen niet noemen. Van sommigen begrijp ik het.”

