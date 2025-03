ADO ziet concurrent Dordrecht in strijd om plek 2 zwaar onderuitgaan en grijpt derde periodetitel

ADO Den Haag is winnaar van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Darije Kalezic sleept een plaats in de Keuken Kampioen Play-Offs in de wacht dankzij een 0-1 zege op FC Emmen. ADO stijgt tevens naar de tweede plaats, omdat FC Dordrecht een ongekend pak slaag kreeg van Telstar en met 5-0 verloor.

De Graafschap - Excelsior 2-1

De Graafschap kende een zwakke start op de eigen Vijverberg. Derensili Sanches Fernandes, die na drie minuten een goal zag worden afgekeurd wegens buitenspel, schoot na een kwartier raak vanaf de rand van de zestien. De Graafschap maakte gelijk met de allereerste doelpoging: Philip Brittijn kopte de bal tegen de touwen uit een afgemeten voorzet van Jeffry Fortes. De Graafschap trok de zege naar zich toe in de slotfase: Ibrahim El Kadiri zag een inzet van dichtbij via een Excelsior-verdediger in de hoek verdwijnen.

FC Den Bosch - SC Cambuur 0-2

SC Cambuur was de bovenliggende partij voor rust en scoorde dan ook tweemaal. Remco Balk kopte raak uit de eerste aanval van de Friezen. Cambuur liet nadien diverse grote kansen onbenut, voordat Benjamin Pauwels na een halfuur en met buitenkantje rechts de 0-2 binnen krulde. FC Den Bosch kwam kort voor het rustsignaal goed weg toen Balk de kruising teisterde. De thuisploeg was na de hervatting niet in staat om de spanning terug te brengen, waardoor de drie punten mee terug gaan richting Friesland.

FC Emmen - ADO Den Haag 0-1

ADO Den Haag, op jacht naar de derde periodetitel, liet de meegereisde fans al na dertien minuten juichen. Daryl van Mieghem gaf een prachtige pass op Evan Rottier, die de bal vervolgens in de verre hoek knalde. Rottier had daarna de 0-2 op zijn schoen, maar faalde alleen voor FC Emmen-doelman Jan Hoekstra. Een 0-1 voorsprong dus bij rust in Drenthe. ADO dwong weinig af na rust, al schoot Jari Vlak maar net naast. ADO speelde niet geweldig, waardoor de fans er nog eens achter gingen staan. De bezoekers hielden stand in de slotfase en zijn winnaar van de derde periode.

Roda JC Kerkrade - Jong PSV 2-1

Roda en Jong PSV wisten beide in de eerste helft weinig kansen te creëeren. Het waren de beloften van Jong PSV die voor rust desondanks de voorsprong pakten. Een voorzet vanaf de rechterkant werd bij de tweede paal afgemaakt door huurling Marcus Younis: 0-1. Na rust was het invaller Mamadou Saydou Bangura die de held van Kerkrade werd. De spits wist in tien minuten tijd 2x te scoren en draaide daarmee hoogstpersoonlijk de achterstand om in een 2-1 voorsprong.

Telstar - FC Dordrecht 5-0

FC Dordrecht is bezig aan een goed seizoen en doet volop mee in de strijd om directe promotie. Ook Telstar kent een goed seizoen en is op jacht naar een plek in de play-offs. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Mees Kaandorp was alert bij de tweede paal en kopte de bal diagonaal langs de niet goed opgestelde doelman Celton Biai: 1-0. In de 39e minuut werd het verrassend 2-0. Linksachter Jeff Hardeveld leverde een strakke lage voorzet af, die aan de rechterkant doorschoot naar Tyrese Noslin. Die aarzelde niet en verschalkte keeper Biai in de korte hoek: 2-0.

Daarmee was het nog niet gedaan in Velzen-Zuid. Telstar toverde ineens een aanval over meerdere schijven tevoorschijn en zag spits Youssef El Kachati goed het overzicht houden. Hardeveld, zojuist nog aangever, schoot snoeihard raak: 3-0. Waar de eerste mensen al de kantine opzochten, ging Telstar vrolijk door. Uit een counter wipperde El Kachati de bal voor en wist Tyrone Owusu de 4-0 binnen te kopen. El Kachati was niet te stoppen door de Dordrechtste verdediging en maakte na rust zelf ook nog een doelpunt: 5-0.

TOP Oss - FC Volendam 0-2

Koploper FC Volendam kwam al na drie minuten spelen op voorsprong. Uit een vrije trap was het boomlange verdediger Mawouna Amevor die met zijn hoofd het net vond: 1-0. De ploeg van trainer Rick Kruys, die in de belangstelling staat van sc Heerenveen, kwam niet meer in de problemen en zag Henk Veerman in de slotfase voor zijn zeventiende goal van het seizoen tekenen: 0-2.