ADO Den Haag klimt dankzij goede openingsfase in onderling duel over De Graafschap heen; pijnlijke avond VVV-Venlo in Alkmaar

ADO Den Haag is maandagavond over De Graafschap heen geklommen op de Keuken Kampioen Divisie-ranglijst. In een onderling duel bleken de geel-groenen sterker dan de blauw-witten: 1-2. Tegelijkertijd beleefde VVV-Venlo een rampzalige avond op bezoek bij Jong AZ, waar de beloftenploeg met 3-0 zegevierde.

De Graafschap - ADO Den Haag 1-2

ADO maakte het verschil maandag in de eerste twintig minuten. Al na een kwartier nam het de leiding op De Vijverberg, met dank aan Juho Kilo, die van dichtbij kon afwerken na een mislukte en van richting veranderde poging van Lorenzo Maasland: 0-1.

Nog geen vier minuten later sloegen de Hagenezen andermaal toe. Daryl van Mieghems nauwkeurige voorzet vanaf de rechterflank werd door Luka Reischl vakkundig achter Joshua Smist gekopt: 0-2.

Een aansluitingstreffer van De Graafschap volgde nog in de eerste helft. Note bene Tristan van Gilst, die afgelopen dagen een transfer naar Go Ahead Eagles in rook op zag gaan, zorgde vanaf de stip voor de 1-2, nadat hij eerder al de paal had getroffen. Aanleiding voor de pingel was overigens een handsbal van een ADO-verdediger.

Na de theepauze waren er voor beide ploegen kansen, al waren het geen al te grote. Kopballetjes van Philip Brittijn (De Graafschap) en Diogo Thomas (ADO) troffen geen doel en zodoende bleef de stand na rust onveranderd.

Jong AZ - VVV-Venlo 3-0

Op het AFAS Trainingscomplex werd om onduidelijke redenen een kwartier later afgetrapt dan oorspronkelijk de bedoeling. De vertraging had ogenschijnlijk meer negatief effect op VVV dan op de Alkmaarse beloften, want Jong AZ nam in de vijftiende minuut de leiding.

De Venlonaren hadden op dat punt al een doelpunt van Layee Kromah afgekeurd zien worden wegens een overtreding en moesten dus toezien hoe de ploeg van Leeroy Echteld de ban brak. Uit een corner werkte Job Kalisvaart bijzonder fraai binnen met de hak: 1-0. Het was voor de twintigjarige middenvelder zijn eerste goal in het betaald voetbal.

In de slotfase bleek pas hoe pijnlijk de avond zou worden voor VVV. In minuut 73 tekende Anthony Smits op aangeven van Julian Oerip voor de 2-0, alvorens Lewis Schouten vier minuten later onbewaakt bleef bij een hoekschop en bij de tweede paal zonder tegenstand de 3-0 verzorgde. Het is niet zo dat de manschappen van John Lammers geen kansen bij elkaar speelden, maar Jong AZ bleek substantieel productiever.