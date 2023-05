AD noemt na Hato het Ajax-talent ‘wiens doorbraak niet lang uit zal blijven’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 13:04 • Tom Rofekamp

Ajax heeft hoge verwachtingen van Silvano Vos, weet het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers zien de achttienjarige middenvelder als exceptioneel talent, van wie het een kwestie van tijd is voor hij doorbreekt in Ajax 1. Over de rest van het aanstormend talent heerst echter twijfel in de hoofdstad. Behalve Vos onttrekt alleen Gabriel Misehouy zich aan de middelmaat, vinden insiders.

Het Algemeen Dagblad stelt vrijdag hardop de vraag of Ajax na het rampseizoen niet meer op de jeugd moet inzetten. De krant weet echter al dat Sven Mislintat zich eerst extern wil versterken. De kersverse directeur voetbalzaken ziet dat het armoe troef is op De Toekomst en twijfelt niet als enige over Christian Rasmussen, Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en Youri Baas. Over Vos zijn Mislintat en collega's positiever gestemd.

De achttienjarige middenvelder, een klassieke nummer 6, maakte begin april al zijn debuut in Ajax 1. In zijn invalbeurt van bijna twintig minuten (tegen Fortuna Sittard, 4-0 winst) gooide hij direct hoge ogen. Mede daarom wordt een snelle doorbraak verwacht van Vos, nadat Jorrel Hato eerder dit seizoen al hetzelfde overkwam. Hato debuteerde in januari en is vier maanden later, op zeventienjarige leeftijd, al basisspeler onder John Heitinga.

Alleen Misehouy steekt verder nog boven de middelmaat uit, aldus het AD. De zeventienjarige wordt door de krant 'een middenvelder om in de gaten te houden' genoemd. Vos en Misehouy werken het leeuwendeel van hun wedstrijden dit seizoen samen af bij Jong Ajax. Voor Vos staat de teller daar op 29 wedstrijden; Misehouy speelde er 25. Eerstgenoemde produceerde vier goals en vier assists in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Misehouy er vier maakte maar nul keer aangever was.