AD-columnist haalt keihard uit naar werknemer van Feyenoord: 'Wegwezen!'

Wessel Penning is helemaal klaar met Sjaak Troost, zo laat hij blijken in zijn column namens het Algemeen Dagblad. Volgens de journalist wordt Feyenoord al 50 jaar ‘geruïneerd door intriganten’.

Volgens Penning presteert Feyenoord, op enkele oplevingen na, al vijftig jaar ondermaats. “Sinds de jaren zeventig hebben officiële beleidsmakers van Feyenoord last gehad van zulke konkelaars. Ze hadden lijntjes binnen de club en met sommige media. Ze hielden met hun invloed goedwillende vernieuwers op afstand.”

”Of ze onthoofden hen zo gauw het kon. ‘Eigen mensen eerst’ was hun motto. Zo hielden ze Feyenoord klein en zichzelf groot. Soms ging het te goed met de club, dan verloren ze macht. Maar ze wisten dat er nieuwe kansen zouden komen. En dan was-ie er opeens weer: de intrigant. Die van Feyenoord van nu heet Sjaak, een niet te vertrouwen commissaris van de club”, schrijft Penning.

Penning is woest over het feit dat Troost onlangs voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bayern München (3-0 winst) heeft geroepen dat Brian Priske ongeacht het resultaat zou worden ontslagen. Als lid van de Raad van Commissarissen heeft Troost een geheimhoudingsplicht.

“En nu de trainer alsnog is weggestuurd, controleert hij niet op afstand de directie, zoals het hoort als lid van de Raad van Commissarissen. Nee, hij probeert nu vriendjes op belangrijke plekken binnen de club te posteren. Niet voor de club of de fans, maar voor zichzelf”, aldus Penning.

De columnist en Feyenoord-supporter is er klaar mee. “Deze Sjaak is de jongste telg uit de dynastie der intriganten die ons supporters een halve eeuw lang zoveel onnodige tegenslagen heeft bezorgd. Het is tijd dat het stopt. Laten we luidkeels duidelijk maken dat we het niet meer pikken. Wegwezen!”

Sintersjaak

Troost speelde als verdediger liefst 391 officiële wedstrijden namens Feyenoord. In januari 2018 werd hij lid van de Raad van Commissarissen. Op 1 juni 2019 volgde Troost de vertrokken Martin van Geel tijdelijk op als technisch directeur.

Als titulair directielid was Troost verantwoordelijk voor de scouting, het aan- en verkoopbeleid en het lange termijn transferbeleid van Feyenoord. Zijn twijfelachtige onderhandelingskwaliteiten leverden hem de bijnaam Sintersjaak op.

In maart 2020 werd Troost opgevolgd door Frank Arnesen, die onder meer verantwoordelijk was voor de aanstelling van Arne Slot. Troost keerde terug naar zijn huidige functie en ligt inmiddels behoorlijk onder vuur.