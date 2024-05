Achttienvoudig Oranje-international is plots gratis op te pikken in Engeland

Erik Pieters vertrekt deze zomer bij West Bromwich Albion, zo heeft de club uit de Championship bekendgemaakt. Het aflopende contract van de 35-jarige verdediger wordt niet verlengd.

Pieters zat twee jaar geleden zonder club nadat zijn contract bij Burnley afliep. Via West Bromwich Albion lukte het hem om in Engeland aan de slag te blijven.

Thank you for everything, gents. ?? Everyone at West Bromwich Albion wishes all departing players the very best for the future. ???? pic.twitter.com/ef8ZZ7GBJv — West Bromwich Albion (@WBA) May 22, 2024

Pieters speelt al sinds 2013 in Groot-Brittannië, al was hij in het seizoen 2018/19 een half jaar op huurbasis actief voor Amiens SC. West Bromwich was na Stoke City en Burnley de derde werkgever voor Pieters in Engeland.

Afgelopen seizoen kwam Pieters in dienst van West Bromwich Albion tot 25 wedstrijden in alle competities. Een jaar eerder noteerde hij nog 36 wedstrijden. Het is niet bekend of de routinier op zijn 35e nog een nieuw avontuur wenst aan te gaan.

Pieters begon zijn Engelse avontuur met zes seizoenen in dienst van Stoke. In totaal kwam hij 206 keer in actie voor de club, waarin hij drie keer scoorde en elf assists gaf. Namens the Potters speelde hij zowel in de Championship als de Premier League.

Na vijftien wedstrijden op huurbasis voor Amiens in de Ligue 1, nam Burnley hem over voor 1,1 miljoen euro. Voor Burnley speelde de dynamische linkspoot in drie seizoenen 56 wedstrijden in de Premier League.

In Nederland is Pieters vooral bekend van zijn tijd bij PSV, waar hij de TOTO KNVB Beker (2011/12) en de Johan Cruijff Schaal (2008) won. Ook speelde hij twee seizoenen voor FC Utrecht. Achttien keer droeg hij het shirt van Oranje.

