AC Monza vindt opvolger van pas ontslagen Alessandro Nesta: Alessandro Nesta

Nadat Alessandro Nesta zeven weken geleden ontslagen werd door AC Monza, keert hij nu weer terug bij de hekkensluiter van de Serie A. De Italiaanse vedette werd na tegenvallende resultaten op straat gezet, maar neemt dus per direct weer de touwtjes in handen van de hoofdmacht, zo meldt Monza op X.



In de zomer van 2024 werd Nesta aangesteld als nieuwe trainer van Monza. Echter, de eerste seizoenshelft liep niet zoals verwacht, en hij won slechts één wedstrijd van de eerste zeventien. Dit was reden genoeg voor het bestuur van de club om hem te ontslaan.



Zijn vervanger, Salvatore Bocchetti, deed het echter niet veel beter dan zijn voorganger. Sinds hij in december de leiding had over de club, won ook hij maar één competitiewedstrijd van de zeven waarin hij de trainer was.



Afgelopen zondagavond speelde Monza uit bij Lazio. Het team van Nederlander Tijjani Noslin won met 5-1 van de bezoekers. Dit was voor de leiding van Monza dan ook de druppel, en ze ontsloegen Bocchetti per direct. Vervolgens lieten ze de ochtend daarna weten dat Nesta weer terugkeert aan het roer.



Dit seizoen was Nesta niet de enige die ontslagen werd in de Serie A: vijf andere managers, waaronder grote namen zoals die van AS Roma, Daniele De Rossi, werden al ontheven van hun functie.



Bij de Monza-fans zijn de reacties verdeeld. Onder het Instagram-bericht over de terugkomst van Nesta noemt een fan het beleid van de club ‘een circus’. Ook vinden fans het een dappere keuze dat hij terugkeert en hopen ze dat het de club nu beter afgaat.



Voor Nesta staat aankomend weekend zijn eerste wedstrijd te wachten. Hij kan revanche nemen tegen Lecce thuis, dat veertiende staat in de competitie. Een belangrijke pot tegen degradatie in de Serie A.