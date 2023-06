AC Milan verlengt met Rafael Leão en neemt gigantische clausule op in contract

Zaterdag, 3 juni 2023 om 10:59 • Sam Vreeswijk

Rafael Leão heeft zijn contract bij AC Milan met vier jaar verlengd. De 23-jarige Portugees, die aanvankelijk een contract tot medio 2024 had, ligt nu tot medio 2028 vast in Milaan. De verlenging hing al een tijdje in de lucht, maar is vrijdag bevestigd door zijn club. Naar verluidt staat er in zijn nieuwe contract een astronomische afkoopsom, van 175 miljoen euro.

Leão was afgelopen seizoen van grote waarde voor Milan. Die prestaties bleven niet onopgemerkt, want de aanvaller stond in de belangstelling van meerdere topclubs. Van een overgang lijkt voorlopig echter dus geen sprake. Mochten clubs Leão op een later moment alsnog willen overnemen, dan zal er diep in de buidel getast moeten worden.

De afkoopsom van 175 miljoen euro wordt onder meer gemeld door Fabrizio Romano. De Italiaanse transfermarktexpert weet ook wat het salaris van Leão gaat worden: vijf miljoen euro netto per jaar. Afgelopen seizoen speelde Leão 47 officiële duels voor i Rossoneri, waarin hij goed was voor veertien doelpunten en vijftien assists. Bovendien haalde hij met de club de halve finale van de Champions League, waarin Milan werd uitgeschakeld door rivaal Internazionale.

Leão speelde in de jeugd van Sporting Portugal en maakte in 2018 transfervrij de overstap naar Lille OSC. Daar speelde hij slechts één seizoen: in 2019 vertrok hij voor een kleine dertig miljoen euro naar Milan. In oktober 2021 maakte de inmiddels achttienvoudig international zijn debuut voor Portugal. Vooralsnog moet hij het vooral met invalbeurten doen voor dat land.