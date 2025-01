AC Milan-trainer Sérgio Conceição vliegt eigen speler Davide Calabria aan om heldere reden

Sérgio Conceição is zondag woest geworden op Davide Calabria. Uit beelden blijkt dat de trainer van AC Milan na afloop van het duel met Parma (3-2) zijn eigen speler aanvliegt. De reden achter de woede-uitbarsting lijkt inmiddels duidelijk.

AC Milan kroop zondag door het oog van de naald. In eigen huis zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Conceição met 1-2 ging verliezen, maar doelpunten diep in blessuretijd van Tijjani Reijnders en Samuel Chukwueze zorgden toch nog voor de 3-2.

Van een hosannasfeer was na afloop absoluut geen sprake bij Conceição, want hij sprintte na afloop woest richting Calabria. Hij wilde zijn eigen verdediger aanvallen, maar de trainer werd tegengehouden door diverse Milan-spelers.

Uiteindelijk kon Conceição worden gekalmeerd en volgde er een huddle, maar de spanning leek nog niet uit de lucht. Calabria zelf maakte namelijk geen deel uit van de ‘groepsknuffel’.

Calabria deed in het duel met Parma 77 speelminuten mee alvorens hij naar de kant werd gehaald. Inmiddels lijkt duidelijk waarom de coach van de Milanezen zó boos werd.

Gazzetta dello Sport-journalist meldt dat Conceição woest werd, omdat Calabria vrijdagavond naar een concert ging van de Italiaanse rapper Lazza. De trainer zou er niet achter staan dat Calabria zo kort voor de wedstrijd uitging. Mogelijk vindt de trainer dat zijn uitje het optreden tegen Parma heeft beïnvloed.

In gesprek met MilanNews laat Calabria overigens weten dat hij zijn excuses heeft aangeboden bij de trainer en dat het is opgelost. “De adrenaline zat hoog na deze wedstrijd en dit zijn dingen die voorkomen in het voetbal. Het is opgelost”, aldus de back.