AC Milan slaat in tijdsbestek van vijf minuten drie keer genadeloos toe

AC Milan heeft vrijdagavond een overtuigende zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Paulo Fonseca won met 3-0 van Lecce dankzij treffers van Álvaro Morata, Theo Hernández en Christian Pulisic. De treffers werden nog voor rust, in een tijdsbestek van vijf minuten gemaakt. Milan schrijft na de derbyzege tegen Inter opnieuw drie punten bij en staat voorlopig tweede in de Serie A, vijftien plaatsen hoger dan Lecce.

Aan de kant van Milan stond Tijjani Reijnders zoals verwacht aan de aftrap, samen met compagnon Youssouf Fofana. Álvaro Morata begon als schaduwspits achter de diepste aanvaller: Tammy Abraham. Bij Lecce stond voormalig Milan-aanvaller Ante Rebic in de basiself.

Overtuigend was het in de beginfase zeker niet te noemen aan de zijde van Milan, dat een laag tempo hanteerde. Mike Maignan moest zelfs in actie komen om een vroege tegentreffer van Lecce-spits Nikola Krstovic te voorkomen. De eerste echt grote kans van Milan leverde direct een treffer op.

Morata, opviel vanwege zijn kale coupe, stond vrij genoeg bij de tweede paal om een voorzet van Hernández binnen te knikken: 1-0. Vervolgens ging het snel en het was Hernández die de 2-0 op het scorebord van San Siro zette. Dat deed hij middels een krachtig schot in de bovenhoek, na uitstekend voorbereidend werk van Rafael Leão: 2-0.

Daar bleef het niet bij voor Lecce. Morata veroverde de bal op het middenveld en stoomde op richting doel. De Spanjaard legde breed op Abraham, wiens schot op de paal belandde. De aanval bleef in leven en Abraham kreeg opnieuw een prima schietkans, maar ditmaal stuitte hij op Empoli-goalie Wladimiro Falcone, die wel kansloos was op de rebound van Pulisic: 3-0.

Na rust staalden beide ploegen uit dat het duel gespeeld was, wat het niveau niet ten goede kwam. De opleving volgde in de tweede helft van de tweede helft. Zo redde Maignan fraai op een afstandsschot van Ylber Ramadani, en trof Ruben Loftus-Cheek de lat met iets wat tussen een schot en een voorzet in zat. Een minuut later schoot de onfortuinlijke Lameck Banda tegen de paal.

Tien minuten voor tijd kreeg Milan-invaller Davide Bartesaghi uit het niets een directe rode kaart. De achttienjarige verdediger ging er met gestrekt been in bij Banda en mocht vroegtijdig douchen. In de slotfase aanschouwden de supporters een grote rondo.