AC Milan komt dankzij zeer late treffer van Tammy Abraham met de schrik vrij

AC Milan heeft woensdag ternauwernood afgerekend met Rode Ster Belgrado. De ploeg van trainer Paulo Fonseca won in eigen huis met 2-1 van de Serviërs. Rafael Leão tekende vlak voor rust voor de openingstreffer. De gelijkmaker van Nemanja Radonjic leek Rode Ster een punt op te leveren, maar vlak voor tijd ging het voor hen toch mis door Tammy Abraham. Milan staat nu twaalfde, terwijl Rode Ster op plek 31 alleen nog voor de eer zal spelen.

Tijjani Reijnders stond als vanzelfsprekend op het middenveld van Milan, waar de Oranje-international een koppeltje vormde met Youssouf Fofana. Ruben Loftus-Cheek stond op 10, vlak achter de aanvallers Yunus Musah, Álvaro Morata en Rafael Leão. Voor Rade Krunic was het een bijzonder duel. De middenvelder van Rode Ster kwam vijf seizoenen uit voor Milan.

Milan kreeg weinig verrassend de eerste grote kans van de wedstrijd. Na balverlies van Rode Ster op het middenveld werd Leão de diepte ingestuurd. De Portugees snelde langs zijn man en probeerde het in de korte hoek, waar doelman Ivan Gutesa in de weg lag. Aan de overkant van het veld in San Siro zag de pas zeventienjarige middenvelder Andrija Maksimovic bijna een droom uitkomen. De Serviër had de pech dat zijn schot via de grond tegen de lat terechtkwam.

Vroege tegenvaller voor Milan was het geblesseerd uitvallen van zowel Loftus-Cheek als Morata. Samuel Chukwueze en Abraham mochten zodoende al na een klein half uur invallen Bij de volgende lange bal op Leão was het wel raak. De Portugees kreeg een perfecte bal van Fofana en rondde in de korte hoek af: 1-0.

Voor rust kwam zowel Abraham als Fofana dicht bij de 2-0, maar Gutesa liet tot tweemaal toe zien over prima reflexen te beschikken. Milan kwam vlak na de onderbreking wel goed weg, toen Ognjen Mimovic een schot loste richting de korte hoek. Mike Maignan zat er net op tijd bij.

Milan liet zich ook niet onbetuigd. Abraham kreeg een niet te missen kans, die hij toch miste. De Engelsman hoefde alleen nog de verre hoek te bereiken, maar schoot op een paar meter van het doel tegen een verdediger die al op de grond lag.

Het was een dure misser van Abraham. Rode-ster invaller plukte de bal uit de lucht en schoot met links vanaf randje zestien fraai raak in de verre hoek: 1-1.. Vlak voor tijd redde Abraham Milan alsnog. De spits schoot een rebound binnen: 2-1.