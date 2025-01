AC Milan bereidt megabod voor en gaat zich officieel melden bij Feyenoord voor Santiago Gimenez

AC Milan heeft een officieel bod voorbereid op Santiago Gimenez om Feyenoord te testen, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano. De Italiaanse topclub weet dat het ver moet gaan om de 23-jarige spits van Feyenoord naar San Siro te halen, maar wil het alsnog proberen.

Feyenoord heeft een sterke onderhandelingspositie, daar Gimenez nog tot medio 2027 vastligt in De Kuip. Bovendien heeft de Mexicaan zich deze week nog bewezen in de Champions League, door twee doelpunten te maken tegen Bayern München (3-0 winst).

Volgens Romano willen de Rotterdammers zowel Gimenez als Dávid Hancko koste wat het kost binnenboord houden deze winter. Milan heeft besloten om de Stadionclub alsnog te testen, op aanmoediging van Gimenez zelf. De hoogte van het eerste bod is vooralsnog onbekend.

Volgens Transfermarkt is Gimenez momenteel 37 miljoen euro waard. Feyenoord heeft inmiddels de volledige transferrechten van de Mexicaanse spits in handen. In meerdere termijnen betaalden de Rotterdammers de afgelopen jaren rond de 6 miljoen euro aan Cruz Azul.

De statistieken van Gimenez bij Feyenoord zijn uitstekend. In 104 officiële wedstrijden was de linkspoot goed voor 64 doelpunten en 14 assists. Daarbij liet Gimenez het vaak ook zien tegen grote tegenstanders.

Met Feyenoord werd Gimenez kampioen van Nederland in 2023. Verder legde hij beslag op de TOTO KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal in 2024. Het lijkt erop dat Gimenez openstaat voor de volgende stap.

Romano weet dat Gimenez I Rossoneri heeft aangemoedigd om Feyenoord te testen. Eerder maakte hij er geen geheim van dat Milan voor hem een droomclub is.