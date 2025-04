Aaron Ramsey (34) moet Cardiff City als trainer plots in de Championship gaan houden

Aaron Ramsey staat de laatste drie competitiewedstrijden van Cardiff City plots als eindverantwoordelijke voor de groep, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De ploeg uit de Championship heeft Ömer Riza de laan uitgestuurd en laat Ramsey het seizoen afmaken. Opvallend is dat Ramsey eigenlijk gewoon nog actief is als speler.

De inmiddels 34-jarige middenvelder kampt sinds een maand met een hamstringblessure. Die kwetsuur hield hem eerder dit seizoen ook al vijf maanden aan de kant. Ramsey miste daardoor in totaal al 37 wedstrijden.

Cardiff staat momenteel op de 23ste plaats in de Championship. Als de club uit Wales daar over drie wedstrijden nog steeds staat, speelt het volgend seizoen in de League One.

Het verschil met de veilige 21ste plaats bedraagt slechts één punt, al heeft Derby County wel een veel beter doelsaldo. Aan Ramsey dus de taak om zijn werkgever, zonder ervaring als trainer, in de Championship te houden.

Cardiff maakt bekend dat de middenvelder hulp krijgt van Chris Gunter, Joe Ralls, Tom Hutton en Matthew Bloxham.

Riza stond sinds eind september voor de groep bij Cardiff. Hij was eerst de interim-trainer, maar werd begin december definitief aangesteld. In 28 wedstrijden als hoofdtrainer won hij slechts zeven keer. Elf duels gingen verloren en tien eindigden in een gelijkspel.