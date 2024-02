2 aanvallers bij PSV zakken door het ijs, grote uitblinker komt uit andere linie

PSV is dinsdagavond in het heenduel met Borussia Dortmund blijven steken op een 1-1 gelijkspel. Vooral de buitenspelers gaven in de achtste finale van de Champions League niet thuis. Voetbalzone beoordeelt alle basisspelers met een rapportcijfer.

Walter Benítez: 6

Tegen een Dortmund met spelers als Malen, Jadon Sancho en Marco Reus in de gelederen wist Benítez dat hij meer te doen zou krijgen dan in een gemiddelde Eredivisie-wedstrijd. Aan de 0-1 van de Duitsers viel de Argentijnse goalie echter weinig te verwijten, aangezien Dest de inzet van Malen licht toucheerde. Na rust was hij belangrijk door een schot van dichtbij van Malen en een hakbal van invaller Marius Wolf te pareren.

Jordan Teze 6,5:

Teze speelde een vrij solide eerste helft. Hij had Sancho in de tang en was vroeg in het tweede bedrijf ook belangrijk in aanvallend opzicht met enkele gevaarlijke (vroege) voorzetten.

Jerdy Schouten: 7

Bosz koos tegen Dortmund voor een aanvallende opstelling. Hij besloot, zoals vaker tijdens deze Champions League-campagne, om met Schouten als centrale verdediger naast Boscagli te starten. De Oranje-international speelde vrij solide en won veel van de duels met Niclas Füllkrug.

Olivier Boscagli: 7,5

Boscagli wordt al wekenlang bewierookt en toonde tegen Dortmund met zijn voetballende vermogen andermaal zijn klasse. Zo strooide de verdediger tijdens het duel met enkele fraaie crosspasses. Samen met Schouten slaagde hij er bovendien om de spits van Dortmund, Füllkrug, volledig uit de wedstrijd te spelen.

Sergiño Dest: 6

Dest speelde een vrij kleurloze wedstrijd. Waar de Amerikaans international normaal gesproken veelvuldig kan opstomen, moest hij zich nu vooral beperken tot verdedigen. In de slotfase kreeg de linksback wel een serieuze mogelijkheid maar schoot hij recht op Mayer, waar hij ook breed had kunnen leggen.

Malik Tillman: 4

Tillman kreeg na een kwartier spelen dankzij goed voorbereidend werk de eerste reuzenkans van de wedstrijd, maar schoot vanaf rand zestien wat wild naast, waar hij minstens tussen de palen had moeten schieten. Tillman speelde een ongelukkige eerste helft, zo stond hij met slordig balverlies ook aan de basis van de 0-1 van Dortmund. Na rust lukte het hem eigenlijk niet om zich te herstellen.

Ismael Saibari: 6,5

Saibari was voor rust een van de lichtpuntjes aan de zijde van PSV. Hij toonde zich bedrijvig met een schot op Dortmund-goalie Alexander Meyer en bood Bakayoko met een voorzet op maat een enorme kans. Ook in de tweede helft liet hij een grote mogelijkheid vanaf rand zestien onbenut.

Joey Veerman: 6

Net als enkele ploeggenoten had ook Veerman moeite om zich écht te onderscheiden. De technisch begaafde middenvelder kon zijn stempel niet helemaal op de wedstrijd drukken, maar was wel meerdere keren belangrijk met defensieve onderscheppingen.

Johan Bakayoko: 5

Afgelopen vrijdag ontbrak Bakayoko nog tegen Heracles Almelo, omdat hij ziek op bed lag. Tegen Dortmund maakte hij zijn verwachte rentree. De Belgisch international kreeg meerdere kansen, maar hielp deze allemaal om zeep. En alhoewel zijn directe tegenstander Ian Maatsen geen geweldige wedstrijd speelde, slaagde Bakayoko er nauwelijks met dribbels of voorzetten in om gevaarlijk te worden.

Luuk de Jong: 7

De Jong toonde al vroeg in het duel zijn waarde door Tillman met een bekeken kaats een open schietkans te geven. Helaas voor de aanvoerder van PSV raakte de Amerikaans international de bal totaal verkeerd. De aanvalsleider nam in de 55ste minuut zijn verantwoordelijkheid door een, op het oog makkelijk gegeven strafschop, koel achter Meyer te schieten. Daarmee bracht hij de stand weer in evenwicht.

Hirving Lozano: 4,5

Lozano, die als linksbuiten opereerde, hield vroeg in het duel niet het overzicht toen Tillman vogelvrij voor het doel van Dortmund stond. Hij liep ook binnen twintig minuten tegen een domme gele kaart aan. De Mexicaan herstelde zich na rust enigszins met enkele goede dribbels en een belangrijk aandeel bij de strafschop van PSV, maar wat vooral blijft hangen is dat er enorm veel misging.