Aanvaller KV Oostende (22) vecht voor zijn leven na crash tegen boom

Dapo Mebude, aanvaller van KV Oostende, vecht momenteel voor zijn leven. De 22-jarige Schot is zondagochtend met zijn auto tegen een boom gecrasht. Daardoor is onder meer het oefenduel met FC Knokke afgelast. Er is nog geen verder nieuws over Mebudes situatie.

Het ongeluk gebeurde, aldus het Gazet van Antwerpen, zondag iets voor 9.00 uur op de afrit van de 40 richting Brussel. Daar raakte de Schots jeugdinternational van de weg en crashte tegen een boom.

De federale wegpolitie heeft geen verklaring voor hoe het ongeval had kunnen gebeuren. Er is een verkeersdeskundige aangesteld voor nader onderzoek.

Oostende bevestigt het voorval op social media, waar de club ook laat weten dat het oefenduel met Knokke is afgelast. De Challenger Pro League-club spreekt tevens zijn steun uit richting Mebude en zijn familie.

Mebude speelt sinds september 2022 voor Oostende, dat hem destijds voor een onbekend bedrag losweekte bij Watford. Daar kwam hij uit in het beloftenelftal, na zijn debuut in het profvoetbal te hebben gemaakt bij Rangers.

De Schot speelt voornamelijk een bijrol bij Oostende. Na zes duels in zijn debuutjaar staat de teller dit seizoen op twee wedstrijden en in totaal 49 minuten.

Mebude speelde ook vijf interlands voor het Schotse beloftenelftal. Hij kwam in zijn carrière ook nog op huurbasis uit voor AFC Wimbledon en Queen of the South FC.



