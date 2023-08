Aankoop van Mislintat imponeert nog niet: ‘Ik ben er echt van geschrokken’

Zondag, 27 augustus 2023 om 10:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:38

Gerard van der Lem is nog niet bepaald onder de indruk van Jakov Medic, zo vertelt de voormalig assistent-trainer van Ajax in NH Radio Sportcafé. Van der Lem vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat de Amsterdammers Mohammed Kudus tegen het einde van de zomerse transferwindow nog aan West Ham United verkopen.

“Hij maakte in zijn eerste wedstrijd een schitterende goal”, zegt Van der Lem over Medic in het praatprogramma. De oud-trainer zag de Kroatische mandekker in het Eredivisie-duel met Excelsior (2-2) en midweeks tegen Ludogorets (1-4 winst) geen goede indruk maken. “Heb je gezien hoe hij (tegen Ludogorets, red.) voorbij gelopen werd in het zestienmetergebied? Hij viel zo om. Het is dat Rensch ervoor dook...”

“Ik ben er echt van geschrokken, dat meen ik echt”, vervolgt Van der Lem. “Ik dacht dat het een goede en sterke verdediger was, die ook wendbaar is, maar hij is he-le-maal niet wendbaar.” Presentator Leo Driessen haalt daarna aan dat Medic in principe gehaald is als back-up achter Josip Sutalo, die nog niet speelgerechtigd was tegen Ludogorets. “Als je na twee wedstrijden al zegt: ‘Gelukkig dat er straks een ander voor hem komt, dan had je hem niet hoeven halen’”, geeft commentator Frank Snoeks vervolgens aan.

Van der Lem vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat Ajax Kudus in de laatste dagen van de zomerse transferwindow nog verkoopt aan West Ham United. “Hij heeft nog een contract voor twee jaar en het is een hele belangrijke speler”, zegt de voormalig assistent-trainer van Louis van Gaal bij Barcelona. “Als ik Ajax was, zou ik Kudus nu helemaal niet verkopen... Als hij zo doorgaat, zoals hij nu aan het voetballen is, dan brengt hij je volgend jaar dubbel zoveel geld op.”