Aankoop maakt het Arne Slot lastig: ‘Dat doet hij al langer op de training’

Vrijdag, 29 september 2023 om 14:53 • Wessel Antes • Laatste update: 14:57

Arne Slot is tevreden over de prestatie van Ramiz Zerrouki tijdens zijn invalbeurt tegen Ajax (0-4 winst) afgelopen woensdag. De 25-jarige controleur werd direct ingewisseld voor Yankuba Minteh en zorgde er mede voor dat Feyenoord ook in het restant van de Klassieker geen kind had aan de Amsterdammers. Slot vindt echter niet dat Zerrouki het enkel goed doet tijdens zijn invalbeurten, daar hij zeer tevreden is over de trainingsarbeid van de Algerijns international.

Op de vraag of Zerrouki het Slot moeilijk heeft gemaakt met zijn invalbeurt tijdens de Klassieker, reageert de oefenmeester vrijdag tijdens een persconferentie van de Rotterdammers nuchter. “Dat doet hij al langer op de training, maar ook met zijn invalbeurten die hij voor de wedstrijd in Amsterdam heeft gehad. Mede daardoor speelde hij tegen Ajax ook, al konden we zijn kwaliteiten nu natuurlijk ook gewoon goed gebruiken.” Zerrouki gaat volgens Slot goed om met zijn reserverol. “Ik denk dat de meeste spelers bij ons realiteitszin hebben, ook omdat ze naar de kampioen van Nederland gaan, want dat brengt een aantal uitdagingen met zich mee.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slot maakt zich allesbehalve druk om de miljoenenaankoop, die deze zomer voor 8 miljoen euro overkwam van FC Twente. “Hij is echt niet de eerste speler die een aanlooptijd nodig heeft om zichzelf bij een topclub in de basis te spelen. De enige manier om dat te doen, is reageren zoals Ramiz, en voor hem vele anderen hebben gedaan. Gewoon heel hard en goed blijven trainen, daar hebben de jongens bij Feyenoord fantastische faciliteiten voor om zich geweldig te kunnen ontwikkelen. Ramiz en een aantal andere jongens doen dat nu, ondanks dat ze niet spelen momenteel.”

Minuut stilte

Feyenoord maakte vrijdag eerder al bekend dat er voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zaterdagmiddag (16:30 uur) een minuut stilte wordt gehouden voor de dramatische gebeurtenissen in Rotterdam. Bovendien zullen de spelers van de regerend landskampioen aantreden met een rouwband. “Feyenoord is geschokt door de dramatische gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in Rotterdam. We leven intens mee met alle betrokkenen en onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook spreken we graag onze dank en waardering uit aan alle hulpverleners ter plaatse”, laat de club weten. Ook voor de stadsderby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam wordt zondag (14:30 uur) een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.