Aanklager betaald voetbal fluit Jeroen Manschot terug na te snel uitdelen rode kaart

Bas Kuipers hoeft niet langer te vrezen voor een schorsing. FC Twente meldt maandag namelijk dat de rode kaart die de linksback zondag kreeg op bezoek bij sc Heerenveen (3-3) is geseponeerd door de aanklager betaald voetbal van de KNVB.

Kuipers is zondag dus gewoon inzetbaar voor trainer Joseph Oosting in de thuiswedstrijd tegen laagvlieger RKC Waalwijk. Twente staat eerst donderdag tegenover Bodø/Glimt in de tussenronde van de Europa League.

De linksback van Twente ontving de rode kaart in de 35ste minuut van de ontmoeting in en tegen Heerenveen. Kuipers stond op de voet van tegenstander Alireza Jahanbakhsh en mocht direct inrukken van scheidsrechter Jeroen Manschot.

Kuipers deed na afloop van de spectaculaire wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion zijn beklag bij ESPN. ''Ik ben te laat en sta met een gebogen been vol op zijn voet. In mijn optiek was een gele kaart prima geweest. Ik was echt verbaasd toen hij ineens rood trok, volgens mij iedereen wel.''

Manschot had na de overtreding van Kuipers nog wel even kort overleg met de VAR, maar de beslissing werd niet teruggedraaid. Hierdoor speelde Twente 55 minuten lang met tien man tegen Heerenveen, dat ver in blessuretijd nog een punt pakte.

Analist Anco Jansen vond ook dat Kuipers met een rode kaart veel te zwaar werd bestraft. ''Ik zou voorstander zijn van seponering. Ik vond het geen rode kaart en sluit mij volledig aan bij zijn uitleg.

De seponering is een meevaller voor Twente en Oosting. Anass Salah-Eddine vertrok onlangs naar AS Roma en Kuipers is hard nodig voor de komende maanden in de Eredivisie en Europa League.