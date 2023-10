Aad de Mos likt zijn vingers af: ‘Een fenomeen, wist niet dat hij zo goed was’

Zondag, 1 oktober 2023 om 11:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:30

Aad de Mos heeft optimaal genoten van het optreden van Malik Tillman in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (3-1). De aanvallende middenvelder van PSV maakte voor het eerst de negentig minuten vol en bekroonde dat met een treffer diep in blessuretijd. De Mos is benieuwd of de Amerikaan het nu ook kan laten zien in de grote wedstrijden, zo vertelde hij zondag bij Goedemorgen Eredivisie.

Tillman stond voor het eerst in de basis bij PSV en deed dat niet onverdienstelijk. "Ik wist niet dat hij zo goed kon voetballen", begint De Mos zijn lofzang. "Ik heb mijn vingers erbij afgelikt, wat die man liet zien. Zijn fluwelen balbehandeling deed mij denken aan Riquelme. Hij speelt alle ballen vooruit in de loop. Dit is helemaal zijn positie nu, ideaal voor uitwedstrijden in de Champions League. Het is een fenomeen, een fantastische speler om naar te kijken als je liefhebber bent."

De Mos is benieuwd of de Amerikaan het ook kan laten zien in grote wedstrijden. "Mijn vraag is waarom hij bij Rangers en Bayern München niet is geslaagd. Dat heeft met één ding te maken: handelingssnelheid in de grote wedstrijden. Ik ben benieuwd of hij het tegen Sevilla en in andere grote wedstrijden ook kan uitvoeren op deze manier. Ik denk van wel, want hij is goed omgeven. Hij krijgt de ballen op tijd ingespeeld van Veerman en kan dan de beslissende pass geven."

Tillman kwam deze zomer op huurbasis over van Bayern München, maar ondervond tot dusver te veel concurrentie op het middenveld voor een basisplaats. Tegen Volendam kreeg hij wel het vertrouwen van trainer Peter Bosz en dat betaalde hij dus dubbel en dwars terug. PSV heeft overigens een optie tot koop bedongen in de onderhandelingen met Bayern, waar Tillman nog tot de zomer van 2026 vastligt.