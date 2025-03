Waar je Spanje - Nederland kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Spanje en Nederland kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het Nederlands elftal staat zondagavond voor de belangrijke return in en tegen Spanje in de strijd om een plek in de halve finale van de Nations League. De ploeg van Ronald Koeman heeft de 2-2 van afgelopen donderdag in De Kuip als uitgangspositie. Het duel tussen Nederland en Spanje begint om 20.45 uur en wordt uitgezonden via de NOS.

Lang zag het er donderdag naar uit dat Oranje voor het eerst sinds 2019 weer eens van een topland zou winnen. Na de openingstreffer van Nico Williams, ging Nederland aan de leiding via goals van Cody Gakpo en Tijjani Reijnders. Een late gelijkmaker van Mikel Merino gooide echter roet in het eten.

Zondag zal in Valencia worden uitgemaakt wie zich plaatst voor de halve finales van de Nations League. Daarin wacht de winnaar van het duel tussen Frankrijk en Kroatië. De Kroaten verdedigen zondag een 2-0 voorsprong in het Stade de France in Parijs.

A anvangstijdstip Spanje - Nederland

Datum: 23 maart 2025 Aftrap: 20.45 uur Locatie: Mestalla (Valencia)

Uitzending Spanje - Nederland: TV kanaal en online livestream s

De Nations League wedstrijd is te zien op de NOS.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Spanje

Spanje maakte de opstelling voor het duel met Oranje tijdig bekend. Dean Huijsen staat aan de aftrap als vervanger van de geblesseerd afgehaakte Pau Cubarsí. Op het middenveld ontbreekt Pedri, hij wordt vervanger door Dani Olmo. In de punt van de aanval krijgt Mikel Oyazarbal de voorkeur boven Álvaro Morata.

Bij het Nederlands elftal moet Koeman een vervanger aanwijzen voor de geschorste Jorrel Hato. Vermoedelijk zal Ian Maatsen starten als linksachter. Verder worden er geen wijzigingen verwacht bij Oranje: ook Memphis Depay begint aan de aftrap.

Selectie Spanje 2024/25

Positie Spelers Keepers Verdedigers Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Óscar Mingueza (Celta de Vigo), Robin Le Normand (Atlético Madrid), Pau Cubarsí, Íñigo Martínez (beiden Barcelona), Raúl Asencio (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea). Middenvelders

Martin Zubimendi (Real Sociedad), Marc Casadó, Pedri (beiden Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (VIllarreal). Aanvallers Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo (allen Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino, Ayoze Pérez (beiden Villarreal), Álvaro Morata (Galatasaray), Bryan Zaragoza (Osasuna), Samu Aghehowa (FC Porto), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Blessures en schorsingen Nederland

David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Unai Simón (Athletic Club).

Selectie Nederland 2024/25

Positie Spelers Keepers Verdedigers Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United). Middenvelders Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kenneth Taylor (Ajax), Jerdy Schouten (PSV) Aanvallers Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Aston Villa), Memphis Depay (Corinthians), Xavi Simons (RB Leipzig)

Recente vorm Spanje

Datum Wedstrijden Competitie 19-03-2025 Nederland (2-2) Nations League 18-11-2024 Zwitserland (3-2 winst) Nations League 15-11-2024 Denemarken (1-2 winst) Nations League

Recente vorm Nederland

Datum Wedstrijden Competitie 19-03-2025 Spanje (2-2) Nations League 19-11-2024 Bosnië & Herzegovina (1-1) Nations League 16-11-2024 Hongarije (4-0 winst) Nations League

Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam)