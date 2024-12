Waar je PSV - Feyenoord kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Feyenoord en PSV kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

In de laatste speelronde voor de winterstop staat het heerlijke topduel tussen Feyenoord en PSV voor de boeg.

Koploper PSV (42 punten) geniet een voorsprong van zeven punten op de Rotterdammers (nummer 4 met 35 punten) en kan een grote slag slaan met het oog op de rest van het seizoen.

Feyenoord zal de wedstrijd in het Philips Stadion winnend moeten besluiten als het nog enige aanspraak wil maken op een kampioenschap.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip PSV - Feyenoord

Datum: 22-12-2024 Aftrap: 14:30 Locatie: Philips Stadion (Eindhoven)

Uitzending PSV - Feyenoord: TV kanaal en online livestream s

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Feyenoord

Brian Priske heeft de beschikking over een compleet fitte selectie bij Feyenoord.

Het grootste vraagstuk is of de Deen kiest voor Justin Bijlow of Timon Wellenreuther tussen de palen.

Selectie Feyenoord 2024/25

Positie Spelers Keepers: Wellenreuther, Bijlow, Andreev Verdedigers: Beelen, Gonzalez, Trauner, Mitchell, Hartman, Smal, Bueno, Lotomba, Nieuwkoop, Read Middenvelders: Zerrouki, Zechiel, Timber, Milambo, Hwang, Nadje, Stengs Aanvallers: Paixao, Osman, Ivanusec, Hadj Moussa, Gimenez, Udea, Carranza

Blessures en schorsingen PSV

Peter Bosz gaf vrijdag op de persconferentie aan dat Johan Bakayoko en Rick Karsdorp beiden een twijfelgeval zouden zijn voor de topper tegen Feyenoord.

Verder kan de 61-jarige oefenmeester wel weer vanaf het begin beschikken over Jerdy Schouten en Joey Veerman.

Couhaib Driouech liep onlangs een enkelblessure op en is voorlopig niet inzetbaar, net als Adama Nagalo (schouderblessure).

Sergiño Dest revalideert na een zware kruisbandblessure en hoopt in februari 2025 zijn rentree te maken bij PSV.

Selectie PSV 2024/25

Positie Spelers Keepers: Benítez, Drommel, Schiks Verdedigers: Boscagli, Flamingo, Ledezma, Nagalo, Obispo, Mauro Júnior, Dams, Oppegard, Dest, Karsdorp Middenvelders: Schouten, Veerman, Saibari, Land, Tillman, Til, Babadi Aanvallers: Lang, Lozano, Driouech, Perisic, Bakayoko, Pepi, De Jong

Recente vorm Feyenoord

Datum Wedstrijden Competitie 17-12-2024 MVV 1-2 Feyenoord TOTO KNVB Beker 14-12- 2024 Feyenoord 5-2 Heracles Eredivisie 11-12- 2024 Feyenoord 4-2 Sparta Praag Champions League

Recente vorm PSV

Datum Wedstrijden Competitie 17-12- 2024 PSV 8-0 Koninklijke HFC TOTO KNVB Beker 14-12- 2024 sc Heerenveen 1-0 PSV Eredivisie 10-12- 2024 Stade Brest 1-0 PSV Champions League

