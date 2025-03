Waar je Manchester United - Arsenal kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Manchester United en Arsenal kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Manchester United heeft in de Premier League relatief weinig meer om voor te spelen gezien de positie in de grijze middenmoot, maar wedstrijden tegen Arsenal blijven toch altijd bijzonder. En zeker aangezien de ploeg van Mikel Arteta nog wel altijd een kans op de titel heeft. Om die titeldroom levend te houden zal er echter wel gewonnen moeten worden op Old Trafford, zeker gezien de recente resultaten.

Zo werd Arsenal onlangs in eigen huis met 1-0 verslagen door stadsgenoot West Ham United, alvorens de Gunners zich tevreden moesten stellen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Nottingham Forest.

Door die dubbele teleurstelling is het gat met koploper Liverpool ineens opgelopen tot 13 punten, al heeft de ploeg van Arne Slot wel een wedstrijd meer gespeeld.

Voor United staat zoals gezegd een stuk minder op het spel. Met 33 punten uit 27 wedstrijden staat de gevallen topclub in niemandsland op plek 14, een royale 16 punten boven de streep, maar ver verwijderd van een plekje in de top 4.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Manchester United - Arsenal

Datum: 9 maart 2025 Aftrap: 17:30 uur Locatie: Old Trafford

Uitzending Manchester United - Arsenal: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Premier League wedstrijd is te zien op Viaplay.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Manchester United

Het is druk in de ziekenboeg van Man Utd en Ruben Amorim moet het zonder een aantal sleutelspelers doen tegen Arsenal. Manuel Ugarte en Harry Maguire zijn twijfelachtig, terwijl Amad Diallo, Lisandro Martinez, Mason Mount, Kobbie Mainoo en Luke Shaw allen geblesseerd zijn. Daarnaast is Patrick Dorgu niet beschikbaar door een schorsing.

Selectie Manchester United 2024/25

Positie Spelers Keepers: Onana, Bayindir, Heaton Verdedigers: Yoro, Martinez, De Ligt, Maguire, Lindelof, Evans, Dorgu, Shaw, Amass, Dalot, Mazraoui Middenvelders: Ugarte, Casemiro, Collyer, Mainoo, Eriksen, Fernandes, Mount Aanvallers: Garnacho, Diallo, Hojlund, Zirkzee, Obi

Blessures en schorsingen Arsenal

Ook Mikel Arteta moet het stellen zonder een aantal belangrijke namen. Zo zijn Bukayo Saka, Kai Havertz, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus en Gabriel Martinelli allen niet beschikbaar.

Selectie Arsenal 2024/25

Positie Spelers Keepers: Raya, Neto Verdedigers: Saliba, Gabriel, Kiwior, Calafiori, Zinchenko, Tierney, Lewis-Skelly, White, Tomiyasu, Timber Middenvelders: Partey, Jorginho, Rice, Merino, Odegaard Aanvallers: Martinelli, Trossard, Saka, Nwaneri, Sterling, Havertz, Jesus

Recente vorm Manchester United

Datum Wedstrijden Competitie 06-03-2025 Real Sociedad 1-1 Manchester United Europa League 02-03-2025 Manchester United 1-1 Fulham FA Cup 26-02- 2025 Manchester United 3-2 Ipswich Town Premier League

Recente vorm Arsenal

Datum Wedstrijden Competitie 04-03- 2025 PSV 1-7 Arsenal Champions League 26-02- 2025 Nottingham Forest 0-0 Arsenal Premier League 22-02- 2025 Arsenal 0-1 West Ham United Premier League

Handige links