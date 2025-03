Waar je Liverpool - Newcastle United kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

NEW

Capital One Cup

NEW

Capital One Cup

Een overzicht waar je het duel tussen Liverpool en Newcastle United kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Liverpool krijgt zondag de ultieme kans om de recente Champions League uitschakeling achter zich te laten als Newcastle United wacht in de finale van de Capital One Cup, ook wel bekend als de Carabao Cup of League Cup.

Nog niet zo heel lang geleden werd er door Arne Slot en zijn ploeg misschien stiekem wel gedroomd van de treble, maar Paris Saint-Germain zette Liverpool hardhandig terug op aarde door na strafschoppen te sterk te zijn in de achtste finales van de Champions League.

Desalniettemin zal Liverpool weinig moeite hebben om de knop weer om te zetten en op Wembley de eerste prijs van het tijdperk Slot binnen te halen.

Dat zal echter geen gemakkelijke opgave zijn aangezien Newcastle een tegenstander van formaat is. De ploeg uit het noorden van Engeland beschikt met Alexander Isak over een van de beste spitsen ter wereld, terwijl middenvelder Bruno Guimaraes ook door alle Europese topclubs wordt gevolgd.

Het is geen twijfel dat Newcastle in de halve finales Arsenal tot tweemaal toe volledig kansloos liet en in een eerder stadium ploegen als Brentford en Chelsea uit wist te schakelen.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Liverpool - Newcastle United

Datum: 16 maart 2025 Aftrap: 17:30 Locatie: Wembley

Uitzending Liverpool - Newcastle United: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Carabao Cup wedstrijd is te zien op Viaplay.

Geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Liverpool

Arne Slot heeft een probleem op rechts-back aangezien zowel Trent Alexander-Arnold als Conor Bradley niet fit is. Daarnaast is de jonge middenvelder Tyler Morton ook niet beschikbaar.

Selectie Liverpool 2024/25

Positie Spelers Keepers: Alisson, Kelleher, Jaros Verdedigers: Konate, Gomez, Van Dijk, Quansah, Robertson, Tsimikas, Alexander-Arnold, Bradley Middenvelders: Gravenberch, Endo, Morton, Mac Allister, Szoboszlai, Jones, Elliott Aanvallers: Diaz, Gakpo, Salah, Chiesa, Darwin, Jota

Blessures en schorsingen Newcastle United

Aanvaller Anthony Gordon moet geschorst toekijken na zijn rode kaart tegen Brighton, terwijl Newcastle ook verdedigend een aantal belangrijke mensen moet missen. Zo is Sven Botman geblesseerd, en zijn ook Jamaal Ascelles en Lewis Hall niet helemaal fit.

Selectie Newcastle United 2024/25

Positie Spelers Keepers: Pope, Vlachodimos, Dubravka Verdedigers: Botman, Schar, Burn, Lascelles, Hall, Targett, Lewis, Livramento, Trippier, Krafth Middenvelders: Guimaraes, Joelinton, Tonali, Willock, Longstaff, Miley Aanvallers: Gordon, Barnes, Murphy, Isak, Wilson, Osula

Recente vorm Liverpool

Datum Wedstrijden Competitie 11-03-2025 Liverpool 0-1 Paris Saint-Germain Champions League 08-05- 2025 Liverpool 3-1 Southampton Premier League 05-03- 2025 Paris Saint-Germain 0-1 Liverpool Champions League

Recente vorm Newcastle United

Datum Wedstrijden Competitie 10-03- 2025 West Ham United 0-1 Newcastle United Premier League 02-03- 2025 Newcastle United 1-2 Brighton FA Cup 26-02- 2025 Liverpool 2-0 Newcastle United Premier League

Handige links