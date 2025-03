Waar je Eintracht Frankfurt - Ajax kunt kijken: TV-uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Eintracht Frankfurt en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Ajax staat voor een uitdaging in de returnwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League. In de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA leden de Amsterdammers een 1-2 nederlaag, ondanks een vroege voorsprong door een kopgoal van Brian Brobbey. De Duitse ploeg toonde veerkracht en wist het tij te keren, waardoor Ajax nu in Frankfurt een achterstand moet zien goed te maken om door te gaan naar de kwartfinales.

Eintracht Frankfurt, momenteel derde in de Bundesliga, heeft dit seizoen indruk gemaakt met hun speelstijl en strategische aankopen. Hoewel ze in de winterstop sterspeler Omar Marmoush zagen vertrekken naar Manchester City, hebben ze met spelers als Hugo Ekitiké en Elye Wahi nog steeds veel aanvallende kracht.

Voor Ajax betekent dit dat ze in Frankfurt een tactisch sterke en fysieke tegenstander treffen. Trainer Francesco Farioli zal zijn ploeg optimaal moeten voorbereiden om de Duitse defensie te ontregelen en tegelijkertijd alert te zijn op de snelle omschakelmomenten van Eintracht. Het missen van aanvoerder Jordan Henderson, die geschorst is voor deze wedstrijd, vormt een extra uitdaging voor de Amsterdammers.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV-uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Eintracht Frankfurt - Ajax

Datum: 13 maart 2025 Aftrap: 18:45 Locatie: Deutsche Bank Park

Uitzending Eintracht Frankfurt - Ajax: TV-kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League-wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Eintracht Frankfurt

Voor Eintracht Frankfurt-trainer Dino Toppmöller is bijna de volledige selectie compleet. De Duitser mist alleen Arthur Theate en Timothy Chandler aan blessures. De Amerikaan Nnamdi Collins is geschorst voor dit duel. Ook is er goed nieuws. De 28-jarige Robin Koch keert weer terug bij de selectie.

Selectie Eintracht Frankfurt 2024/25

Positie Spelers Keepers: Trapp, Santos, Siljevic Verdedigers: Kristensen, Tuta, Amenda, Collins, Brown, Nkounkou Middenvelders: Skhiri, Larsson, Dahoud, Chaïbi, Uzun, Götze, Fenyo Aanvallers: Knauff, Ekitiké, Wahi, Batshuayi, Bahoya

Blessures en schorsingen Ajax

Francesco Farioli kreeg deze week goed nieuws te horen over Brian Brobbey. De Oranje-international leek in eerste instantie niet mee af te reizen naar Frankfurt vanwege een blessure die hij afgelopen wedstrijd tegen PEC Zwolle opliep. Toch blijkt hij fit genoeg om mee te gaan en zal die in ieder geval als bankzitter aansluiten. Voor de rest mist Ajax Christian Rasmussen, Remko Pasveer, Owen Wijndal, Youri Regeer, Amourricho van Axel Dongen, Wout Weghorst aan blessures. Captain Jordan Henderson is geschorst en ook afwezig.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Matheus, Gorter, Setford Verdedigers: Gaaei, Rosa, Sutalo, Kaplan, Baas, Rugani, Janse, Hato Middenvelders: Mokio, Taylor, Van den Boomen, Fitz-Jim, Klaassen, Steur Aanvallers: Godts, Edvardsen, Traoré, Berghuis, Brobbey, Konadu

Recente vorm Eintracht Frankfurt

Datum Wedstrijden Competitie 09-03-2025 Eintracht Frankfurt 1-2 1.FC Union Berlin Bundesliga 06-03 - 2025 Ajax 1-2 Eintracht Frankfurt Europa League 01-03 - 2025 Eintracht Frankfurt 1-4 Bayer Leverkusen Bundesliga

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 09-03 - 2025 PEC Zwolle 0-1 Ajax Eredivisie 06-03 - 2025 Ajax 1-2 Eintracht Frankfurt Europa League 02-03 - 2025 Almere City FC 0-1 Ajax Eredivisie

Handige links