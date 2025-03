Waar je Benfica - Barcelona kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Benfica en Barcelona kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na een indrukwekkende competitiefase wacht Barcelona in de achtste finale een ontmoeting met Benfica en dat belooft een spektakelstuk van jewelste te worden. Beide ploegen kwamen elkaar in januari ook al tegen en toen eindigde het duel in Lissabon na 90 waanzinnige minuten in een 5-4 overwinning voor Barca.

De Catalanen hebben sindsdien nog meerdere malen laten zien dat ze aanvallend bij de beste ploegen van Europa van Europa horen. Zo werd er de afgelopen weken minimaal vier keer gescoord tegen onder andere Valencia (2x), Sevilla, Atletico Madrid en Real Sociedad, toch niet de minste ploegen.

Op de flanken zijn Lamine Yamal en Raphinha regelmatig niet te stoppen, terwijl de sluwe oude vos Robert Lewandowski zijn doelpunten-instinct weer op volle toeren draait deze jaargang.

Aan de kant van Benfica zien we een aantal oude bekenden met Fredrik Aursnes, Orkun Kokco en Vangelis Pavlidis en de drie voormalige Eredivisie spelers zijn bijzonder belangrijk voor SLB. Zo tekende Pavlidis in de laatste ontmoeting met Barcelona nog voor een hat-trick, terwijl ook Kokcu al een aantal belangrijke doelpunten op zijn naam heeft staan in de Champions League dit seizoen.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Benfica - Barcelona

Datum: 5 maart 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Estadio Da Luz

Uitzending Benfica - Barcelona: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Champions League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Benfica

Benfica zit met een aantal blessures en moet het onder meer doen zonder Alexander Bah en Manu Silva vanwege knieblessures. Daarnaast worden Florentino, Angel Di Maria en Renato Sanches geteisterd door spierklachten en is hun inzetbaarheid ook twijfelachtig.

Selectie Benfica 2024/25

Positie Spelers Keepers: Trubin, Gomes, Soares Verdedigers: Carreras, Silba, Bah, Dahl, Otamendi, Araujo, Bajrami Middenvelders: Aursnes, Kokcu, Silva, Barreiro, Felix, Florentino, Sanches Aanvallers: Amdouni, Cabral, Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu, Belotti, Schjelderup, Prestianni, Rollheiser, Rego, Gouveia

Blessures en schorsingen Barcelona

Barcelona moet het nog altijd zonder eerste keeper Marc-Andre Ter Stegen doen, terwijl ook de jonge middenvelder Marc Bernal nog aan de kant staat met een zware knieblessure.

Selectie Barcelona 2024/25

Positie Spelers Keepers: Pena, Ter Stegen, Szczesny Verdedigers: Cubarsi, Balde, Araujo, Martinez, Christensen, Kounde, Garcia, Fort, Martin, Dominguez, Cuenca Middenvelders: Gavi, Pedri, Torre, Casado, De Jong, Bernal, Darvich Aanvallers: Ferran, Lewandowski, Fati, Raphinha, Fermin, Victor, Yamal, Olmo

Recente vorm Benfica

Datum Wedstrijden Competitie 26-02-2025 Benfica 1-0 Braga Taca de Portugal 22-02- 2025 Benfica 3-0 Boavista Primeira Liga 18-02- 2025 Benfica 3-3 Monaco Champions League

Recente vorm Barcelona

Datum Wedstrijden Competitie 02-03- 2025 Barcelona 4-0 Real Sociedad LaLiga 25-02- 2025 Barcelona 4-4 Atletico Madrid Copa del Rey 22-02- 2025 Las Palmas 0-2 Barcelona LaLiga

