Waar je Ajax - Galatasaray kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en Galatasaray kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na een sterk begin in de Europa League is de klad er enigszins ingekomen bij Ajax in de afgelopen maanden. Nederlagen tegen Real Sociedad en Lazio waren wellicht nog ingecalculeerd tot op zekere hoogte, maar het verlies tegen RFS afgelopen week kwam hard aan in Amsterdam.

In plaats van een plekje in de top 8 dat rechtstreeks toegang zou hebben gegeven tot een plekje in de achtste finale van de Europa League moet Ajax zich momenteel tevreden stellen met plek 16.

Ajax staat er nog altijd goed voor om de tussenronde te bereiken, maar om daar 100 procent zeker van te zijn is een goed resultaat tegen Galatasaray deze donderdag een vereiste.

De Turkse grootmacht staat momenteel op plek 9 met 13 punten uit 7 wedstrijden en kan nog altijd een plek in de top 8 afdwingen. Het moge dus duidelijk zijn dat Ajax een pittige opgave staat te wachten!

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - Galatasaray

Datum: 30 januari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: Johan Cruijff ArenA

Uitzending Ajax - Galatasaray: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Ajax moet het donderdag stellen zonder vier afwezigen: Youri Regeer, Dany Klaassen, Branco van den Boomen en Owen Wijndal. Zowel Regeer als Klaassen is niet speelgerechtigd, terwijl Van den Boomen geschorst is en Wijndal herstellende is van zijn blessure.

Europa League selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Pasveer, Ramaj, Gorter, Setford Verdedigers: Gaaei, Hato, Wijndal, Kaplan, Baas, Rugani, Mokio, Janse, Sutalo, Verschuren, Bouwman, Ugwu, Jetten, Alders, Jermoumi Middenvelders: Henderson, Taylor, Van den Boomen, Fitz-Jim, Tahirovic, Hlynsson, Brandes, Speksnijder, Verkuijl, Chahid, Chourak Aanvallers: Brobbey, Akpom, Godts, Rijkhoff, Traore, Berghuis, Weghorst, Van Axel Dongen, Rasmussen, Banel, Faberski, Kalokoh, Boerhout, Konadu, Wolff, Vink

Blessures en schorsingen Galatasaray

Gala moet het nog altijd doen zonder steraanvaller Mauro Icardi vanwege een zware knieblessure. Daarnaast moet Kerem Demirbay de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan door liesklachten.

Selectie Galatasaray 2024/25

Positie Spelers Keepers: Muslera, Guvenc, Ordu, Yilmaz, Buyuk Verdedigers: Jakobs, Sanchez, Ayhan, Jelert, Nelsson, Bardakci, Subasi, Baltaci Middenvelders: Demirbay, Kutlu, Sara, Torreira, Yukseloglu, Lus, Akman Aanvallers: Icardi, Mertens, Akgun, Demir, Osimhen, Yilmaz, Batshuayi

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 23-01-2025 RFS 1-0 Ajax Europa League 19-01- 2025 Heerenveen 0-2 Ajax Eredivisie 14-01- 2025 AZ 2-0 Ajax KNVB Beker

Recente vorm Galatasaray

Datum Wedstrijden Competitie 25-01- 2025 Galatasaray 1-0 Konyaspor Super Lig 21-01- 2025 Galatasaray 3-3 Dynamo Kiev Europa League 17-01- 2025 Hatayspor 1-1 Galatasaray Super Lig

Handige links