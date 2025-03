Waar je Ajax - Eintracht Frankfurt kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en Eintracht Frankfurt kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Ajax beleeft een memorabel seizoen: de clun is nog actief in Europa en staat bovenaan in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben een gat van acht punten geslagen met PSV. Met nog tien wedstrijden te gaan, lijkt het de goede kant op te gaan voor Ajax. Trainer Francesco Farioli heeft het roer omgegooid nadat de clun vorig seizoen een dramatisch jaar beleefde.

Eintracht Frankfurt staat momenteel op de derde plek in de Bundesliga. De Duitsers zijn bezig aan een ijzersterk seizoen en strijden om een Champions League-ticket. In de winter raakte de club topscorer Omar Marmoush kwijt aan Manchester City, maar met Hugo Ekitiké heeft Eintracht ook een goalgetter in huis.

De Duitsers plaatsten zich direct voor de achtste finale van de Europa League, terwijl Ajax werd veroordeeld tot de tussenronde. Daar werd Union St. Gillis over twee wedstrijden uitgeschakeld. Degene die de tweeluik wint, treft de winnaar van AZ - Tottenham Hotspur in de kwartfinale van de Europa League.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - Eintracht Frankfurt

Datum: Aftrap: Locatie:

Uitzending Ajax - Eintracht Frankfurt: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

De koploper van de Eredivisie mist Amourricho Van Axel-Dongen, Christian Rasmussen, Youri Regeer, Josip Sutalo, Wout Weghorst en Owen Wijndal. Davy Klaassen mist vanwege een schorsing en doelman Matheus is niet ingeschreven voor de Europa League.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Pasveer, Gorter, Setford Verdedigers: Baas, Kaplan, Rugani, Janse, Hato, Gaaei, Rosa Middenvelders: Mokio, Taylor, Van den Boomen, Fitz-Jim, Henderson Aanvallers: Godts, Edvardsen, Traoré, Berghuis, Brobbey

Blessures en schorsingen Eintracht Frankfurt

Eintracht mist Timothy Chandler, Junior Dina Ebimbe, Krisztián Lisztes en Igor Matanovic door blessures. Jens Grahl en Oscar Højlund zijn niet ingeschreven voor de Europa League.

Selectie Eintracht Frankfurt 2024/25

Positie Spelers Keepers: Trapp, Santos Verdedigers: Koch, Tuta, Amenda, Collins, Brown, Kristensen Middenvelders: Skhiri, Larsson, Dahoud, Chaïbi, Uzun, Götze Aanvallers: Bahoya, Knauff, Ekitiké, Wahi, Batshuayi

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 02-02-2025 Almere City FC 0 - 1 Ajax Eredivisie 23-02- 2025 Ajax 2 - 0 Go Ahead Eagles Eredivisie 20-02- 2025 Ajax 1 - 2 Union St. Gillis Europa League

Recente vorm Eintracht Frankfurt

Datum Wedstrijden Competitie 01-03- 2025 Eintracht Frankfurt 1 - 4 Bayer Leverkusen Bundesliga 23-02- 2025 Bayern München 4 - 0 Eintracht Frankfurt Bundesliga 16-02- 2025 Eintracht Frankfurt 3 - 1 Holstein Kiel Bundesliga

Handige links