Waar je Ajax - Almere City FC kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en Almere City FC kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na twee nederlagen tegen AZ (2-1) en Lazio (1-3) op rij hoopt Ajax zondag aan het einde van de middag tegen Almere City het chagrijn van zich af te spelen.

Door de overwinning van Feyenoord op Heracles (5-2) een dag eerder zullen de Amsterdammers moeten winnen om de derde plek te heroveren.

Bij Almere City is Hedwiges Maduro de hoofdcoach. Vorig jaar had Maduro als interim-trainer nog een paar duels de leiding over de Ajax-selectie.

Zijn huidige ploeg heeft echter een zege heel hard nodig. Met slechts zes behaalde punten is het - met het oog op handhaving - noodzaak dat er driepunters worden gehaald

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - Almere City FC

Datum: 15-12-2024 Aftrap: 16:45 Locatie: Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Uitzending Ajax - Almere City FC: TV kanaal en online livestream s

De Eredivisie wedstrijden kijk je gemakkelijk en snel via ESPN Compleet, in de Canal+ app. De CANAL+ app is beschikbaar op iedere smart-tv. Heb je geen smart-tv? Geen probleem! Download de Canal+ app op je telefoon. Je kunt de wedstrijd dan op je telefoon kijken of streamen naar je tv.

Sluit een abonnement af bij Canal+, nu tijdelijk 7 dagen gratis en kijk snel en gemakkelijk binnen 5 minuten naar je favoriete wedstrijd. Je ontvangt Canal+ ESPN Compleet, live TV (75 zenders) en films en series voor € 14,95.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Trainer Francesco Farioli kan bij Ajax beschikken over een nagenoeg fitte selectie. "Iedereen is fit. Ook Mika Godts en Devyne Rensch zijn goed uit de wedstrijd gekomen”, sprak Farioli vrijdag voor de camera van Ajax TV.

Sivert Mannsverk is wel nog afwezig, maar de Noor speelde vrijdagavond nog mee met de Amsterdamse beloften en nadert dus zijn rentree bij het eerste. Het herstel van Gastón Ávila neemt meer tijd in beslag.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Ramaj, Pasveer, Gorter Verdedigers: Sutalo, Kaplan, Avila, Rugani, Baas, Janse, Hato, Wijndal, Rensch, Gaaei Middenvelders: Mannsverk, Tahirovic, Taylor, Van den Boomen, Henderson, Klaassen, Fitz-Jim, Hlynsson, Berghuis Aanvallers: Godts, Van Axel-Dongen, Traore, Rasmussen, Brobbey, Akpom, Weghorst, Rijkhoff

Blessures en schorsingen Almere City FC

Maduro heeft net als Farioli een bijna geheel fitte selectie tot zijn beschikking. Baptiste Guillaume ontbreekt nog wel bij de Almeerders, terwijl Ruben Providence vorige week tegen FC Utrecht geblesseerd uitviel.

Selectie Almere City FC 2024/25

Positie Spelers Keepers: Van der Wilt, Wendlinger, Bakker, Keller Verdedigers: Mamengi, Dankerlui, Akujobi, Lawrence, Jacobs, Visus, Barbet, Zagaritis Middenvelders: Nalic, Balboa, Carbonell, Tahiri, Ritmeester van de Kamp, Haye Aanvallers: Baptiste Guillaume, Mattoir, Kadile, Hansen, Providence, Robinet, Delaurier-Chaubet

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 04-12-2024 Ajax 2-2 FC Utrecht Eredivisie 08-12- 2024 AZ 2-1 Ajax Eredivisie 12-11- 2024 Ajax 1-3 Lazio Europa League

Recente vorm Almere City FC

Datum Wedstrijden Competitie 23-11- 2024 Go Ahead 3-0 Almere City Eredivisie 30-11- 2024 NAC 1-0 Almere City Eredivisie 08-12- 2024 Almere City 1-3 FC Utrecht Eredivisie

Handige links