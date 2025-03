Waar je Ajax - AZ kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en AZ kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Ajax treft een van de zwaardere tegenstanders op weg naar het kampioenschap. Nadat Ajax AZ beide donderdag werden uitgeschakeld in de Europa League, zullen ze uit zijn op revanche. Ajax ging kansloos ten onder in Frankfurt (4-1), waar AZ nipt werd uitgeschakeld door Tottenham (3-1).

Het avontuur in Europa mag dan wel over zijn voor de Amsterdammers, maar in de Eredivisie ligt het team van Francesco Farioli op pole-position. Met nog negen wedstrijden te spelen heeft Ajax een voorsprong van acht punten op nummer twee PSV. AZ staat momenteel op een zesde plek en kan een overwinning goed gebruiken om aansluiting bij de top te vinden.

Ajax heeft momenteel tien keer op rij gewonnen in de Eredivisie. De laatste keer dat er punten verloren werden was tegen, u raadt het al, AZ (8 december 2-1). Sowieso heeft Ajax het altijd lastig tegen AZ. Dit seizoen werd zowel in de Eredivisie als in de beker verloren van de Alkmaarders en AZ heeft zelfs 7(!) wedstrijden op rij niet verloren van Ajax. De laatste keer dat Ajax won van AZ was op 20 januari 2021, toen won de recordkampioen met 0-1 in de beker door een doelpunt van Zakaria Labyad.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - AZ

Datum: 16-03-2025 Aftrap: 16:45 Locatie: Johan Cruijff ArenA

Uitzending Ajax - AZ: TV kanaal en online livestream s

De Eredivisie wedstrijden kijk je gemakkelijk en snel via ESPN Compleet, in de Canal+ app. De CANAL+ app is beschikbaar op iedere smart-tv. Heb je geen smart-tv? Geen probleem! Download de Canal+ app op je telefoon. Je kunt de wedstrijd dan op je telefoon kijken of streamen naar je tv.

Sluit een abonnement af bij Canal+, nu tijdelijk 7 dagen gratis en kijk snel en gemakkelijk binnen 5 minuten naar je favoriete wedstrijd. Je ontvangt Canal+ ESPN Compleet, live TV (75 zenders) en films en series voor € 14,95.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Ajax moet het doen zonder keeper Remko Pasveer, hij is geblesseerd. Verder zullen ook: Van Axel Dongen, Rasmussen, Weghorst, Wijndal en Regeer niet bij de selectie zitten door blessureleed.

Een groot vraagteken is Youri Baas. In de laatste wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt ontbrak hij omdat hij 'niet fit' zou zijn. Ook Brian Brobbey lijkt niet okselfris. Vorige week ging hij met een knieblessure naar de kant tegen PEC Zwolle (0-1 winst) en tegen Eintracht Frankfurt bleef hij 90 minuten op de bank. Of hij nu wel fit genoeg is om te starten, gaan we zien.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Matheus, Gorter, Setford Verdedigers: Gaaei, Rosa, Sutalo, Kaplan, Baas, Rugani, Janse, Hato Middenvelders: Mokio, Taylor, Van den Boomen, Fitz-Jim, Klaassen, Steur, Henderson Aanvallers: Godts, Edvardsen, Traoré, Berghuis, Brobbey, Konadu

Blessures en schorsingen AZ

AZ mist een aantal cruciale spelers voor de wedstrijd met koploper Ajax. Sven Mijnans, Jayden Addai, Ruben van Bommel, Mayckel Lahdo, Denso Kasius, Sam Westerveld en Lewis Schouten zijn allen niet beschikbaar voor coach Maarten Martens. Hierdoor is de spoeling voorin dun, maar lijkt AZ alsnog een volwaardig elftal op te kunnen stellen.

Selectie AZ 2024/25

Positie Spelers Keepers: Owusu-Oduro, Zoet, Verhulst, Deen Verdedigers: Goes, Penetra, Dekker, Martins Indi, Schouten, Møller Wolfe, De Wit, Maikuma Middenvelders: Koopmeiners, Belic, Clasie, Smit, Buurmeester Aanvallers: Daal, Van Duijn, Sadiq, Poku, Parrott, Meerdink

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 13-03-2025 Eintracht Frankfurt 4-1 Ajax Europa League 09-03- 2025 PEC Zwolle 0-1 Ajax Eredivisie 06-03- 2025 Ajax 1-2 Eintracht Frankfurt Europa League

Recente vorm AZ

Datum Wedstrijden Competitie 13-03- 2025 Tottenham 3-1 AZ Europa League 06-03- 2025 AZ 1-0 Tottenham Europa League 02-03- 2025 SC Heerenveen 3-1 AZ Eredivisie

Handige links