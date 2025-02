Waar je AZ - Galatasaray kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen AZ en Galatasaray kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na eerder in de competitiefase al de degens gekruist te hebben met Galatasaray wacht AZ in de tussenronde van de Europa League nogmaals een ontmoeting met de Turkse grootmacht.

Het duel in Alkmaar eindigde afgelopen november in een 1-1 gelijkspel en de mannen van Maarten Martens zullen zich er goed bewust van zijn dat een vergelijkbaar resultaat waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om de return in Istanbul te overleven en een plekje bij de laatste 16 te veroveren.

AZ heeft eerder deze Europese campagne echter al laten zien waar ze toe in staat zijn, door onder andere Fenerbahce en Roma te verslaan.

Ook binnen de landsgrenzen verloopt het seizoen van AZ naar wens. De Alkmaarders staan in de halve finale van de KNVB Beker, en doen in de Eredivisie nog altijd mee in de strijd om een top-drie notering.

Galatasaray heeft ook alle reden om tevreden te zijn over het verloop van het seizoen sinds de ongelukkige uitschakeling in de voorronde van de Champions League. De ploeg van Okan Buruk staat er goed voor in de Super Lig, doet nog mee om de Turkse beker, en heeft zich daarnaast prima staande gehouden in de Europa League vooralsnog.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip AZ - Galatasaray

Datum: 13 februari 2025 Aftrap: 21:00 uur Locatie: AFAS Stadion

Uitzending AZ - Galatasaray: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen AZ

Het lijkt er op dat zowel Ruben van Bommel als Ibrahim Sadiq het duel aan zich voorbij moet laten gaan met fysieke klachten, terwijl Kristijan Belic niet beschikbaar is door een schorsing.

Selectie AZ 2024/25

Positie Spelers Keepers: Owusu-Oduro, Verhulst, Zoet, Westerveld Verdedigers: Martins Indi, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Dekker, Goes, Kasius, De Wit, Berkhout, Dekkers, Engel Middenvelders: Koopmeiners, Clasie, Mijnans, Belic, Schouten, Smit, Buurmeester, Mastoras Aanvallers: Van Bommel, Parrott, Sadiq, Addai, Poku, Lahdo, Meerdink, Daal,

Blessures en schorsingen Galatasaray

Davinson Sanchez, Lucas Torreira en Victor Osimhen zijn alledrie geschorst en moeten het duel aan zich voorbij laten gaan, terwijl Mauro Icardi nog altijd geblesseerd is.

Selectie Galatasaray 2024/25

Positie Spelers Keepers: Muslera, Guvenc, Yilmaz Verdedigers: Jakobs, Sanchez, Ayhan, Jelert, Cuesta, Bardakci, Baltaci Middenvelders: Demirbay, Kutlu, Sara, Torreira, Akman Aanvallers: Sallai, Icardi, Mertens, Akgun, Demir, Osimhen, Yilmaz, Morata

Handige links