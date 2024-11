2 belangrijke spelers van FC Twente genieten belangstelling van buitenlandse clubs

Mees Hilgers ligt goed in de markt, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Yasin Sarica aan Voetbal International. De 23-jarige verdediger uit Amersfoort, die zijn interlands speelt voor Indonesië, zou belangstelling genieten van clubs uit LaLiga en de Serie A.

“Er is interesse uit Spanje en Italië. Een buitenlandse transfer is zeker een optie, maar ik denk dat Mees de deur ook niet meteen dichtgooit voor Nederlandse clubs. Die kijken ook naar hem”, aldus Sarica.

Hilgers ligt nog tot medio 2026 vast bij Twente, al verwacht Sarica niet dat hij zijn contract gaat uitdienen. “Er zijn wat gesprekken geweest met geïnteresseerde clubs, af en toe worden ze nieuw leven ingeblazen, maar vergevorderd is er nog niets. Het is nog vroeg. Dit seizoen afmaken bij FC Twente is het fijnste scenario, maar je weet nooit hoe het loopt.”

Transfermarkt schat de marktwaarde van Hilgers op 10 miljoen euro. Dankzij dat bedrag is hij samen met middenvelder Sem Steijn (23) de meest waardevolle speler in de selectie van de Tukkers.

Technisch directeur Arnold Bruggink vertelt aan VI dat Steijn al langere tijd kan rekenen op sluimerende interesse van buitenlandse clubs. Toch hoopt Twente hem langer te behouden. “We hebben hem een nieuw voorstel gedaan, hopelijk komen we eruit samen. Dat zou mooi zijn voor Sem en goed voor ons.”

Het huidige contract van Steijn loopt na dit seizoen af, al heeft Twente de optie om de verbintenis met een seizoen te verlengen. “Als hij bijtekent heb ik niet het idee dat hij dan nog vier jaar voor ons speelt. Van mij mag het, maar je moet zo’n jongen ook niet tegenhouden”, aldus Bruggink.

Bruggink prijst Steijn. “Het is zo knap wat hij nu weer laat zien. Clubs kijken heel veel naar data tegenwoordig. Maar daarin is één aspect niet te vangen, en dat is zijn karakter. Linksom of rechtsom, die gozer bereikt zijn doel. Dat is zo mooi om te zien.”