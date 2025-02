102-voudig international Thibaut Courtois neemt definitieve beslissing over toekomst bij België

Thibaut Courtois stelt zich per direct weer beschikbaar voor het nationale elftal van België. Dat vertelt hij in gesprek met Het Belang van Limburg. De laatste interland van de 32-jarige keeper van Real Madrid dateert van 17 juni 2023, toen de Rode Duivels gelijkspeelden tegen Oostenrijk in de EK-kwalificatiereeks. In maart kan Courtois na anderhalf jaar zijn rentree maken.

“Die knoop is doorgehakt, ja. Ik ben opnieuw beschikbaar voor de nationale ploeg en kijk er al naar uit om terug te keren”, laat Courtois weten. “Alleen een blessure zou mijn plannen nog kunnen dwarsbomen. Dat heb je natuurlijk nooit in de hand. In het begin van het seizoen sukkelde ik bijvoorbeeld nog met twee scheurtjes in de lies, maar nu voel ik me goed. Ik hoop dat dit zo blijft de komende maanden.”

De keeper van de Koninklijke heeft een goed gesprek gevoerd met bondscoach Rudi Garcia, die eind januari werd aangesteld bij de Belgen. De twee hadden eerder al telefonisch contact. “De bondscoach gaf me een goed gevoel, een beetje zoals Carlo Ancelotti dat doet bij Real Madrid. Garcia is een winnaar, dat werd duidelijk uit ons gesprek en zo hoort het.”

Courtois ziet het helemaal zitten om terug te keren bij het nationale elftal, zo gaat hij verder. De 102-voudig international had lang een conflict met voormalig bondscoach Domenico Tedesco. De onderlinge relatie kreeg na het duel met Oostenrijk in de zomer van 2023 een flinke knel. Dat is daarna nooit meer goed gekomen.

In het duel met Oostenrijk kreeg niet Courtois, maar Romelu Lukaku de aanvoerdersband van Tedesco. Courtois verliet vervolgens de selectie, waarna de trainer beweerde dat dit met de aanvoerderssituatie te maken had. Courtois reageerde daarop boos en teleurgesteld en beweerde dat hij te kampen had met een knieblessure.

De problemen tussen de toenmalige bondscoach en de doelman leken daarna alleen maar groter te worden. “Ik heb alles, maar dan ook alles geprobeerd”, luidde het statement van Tedesco over de situatie van zijn keeper rond het EK in Duitsland. “De laatste informatie die ik heb is dat hij zich niet comfortabel voelde om het EK te spelen.” Courtois reageerde onder die video met drie leugenaar-emoji’s.