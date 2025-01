Rodrigo Bentancur komt op sociale media met gezondheidsupdate na heftige blessure tijdens Tottenham Hotspur - Liverpool

Het gaat goed met Rodrigo Bentancur, ondanks zijn lelijke val tijdens Tottenham Hotspur - Liverpool (1-0) woensdagavond.

Rodrigo Bentancur kwam tijdens het EFL Cup-duel tussen Tottenham en Liverpool lelijk ten val, en bleef daarna roerloos op het veld liggen. Na een lange behandeling werd hij met een zuurstofmasker van het veld gedragen. Inmiddels is de middenvelder weer bij kennis, en via sociale media heeft hij een korte gezondheidsupdate gegeven.