Voorafgaand aan de wedstrijd op Old Trafford van dit weekend worden er speciale sjaals aan Manchester United-fans uitgedeeld.

Manchester City wordt beschuldigd van 115 FFP-overtredingen. Dit weekend worden er op Old Trafford sjaals uitgedeeld die de beschuldigingen tegen the Cityzens benadrukken. Het is een manier waarop Manchester United de rivalen extra kan plagen voor de Manchester-derby