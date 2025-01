Premier League-kraker tussen Liverpool en Man United zondag waarschijnlijk afgelast

Slecht weer in Noord-Engeland werpt een schaduw over de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Manchester United op Anfield zondag.

Er wordt zware sneeuwval voorspeld in de omgeving van Liverpool zondag. Het Met Office, het Britse equivalent van het KNMI, heeft een waarschuwing afgegeven voor het graafschap Merseyside. Er is de Premier League veel aan gelegen om toch te spelen, want het zal een uitdaging zijn om een nieuwe datum te vinden als de wedstrijd wordt uitgesteld.